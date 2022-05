Nutznießer Frackingindustrie

McPHOTO/IMAGO Investitionen in neue Bohrprojekte wären aus Sicht der Schieferölindustrie Wertvernichtung (Ölpumpe)

Die Schieferölunternehmen in den USA schrieben jahrelang nur Verlust. Mit dem Krieg in der Ukraine änderte sich das über Nacht. Die meisten europäischen Staaten wollen jetzt weg von russischem Öl und Gas, der Kontinent sucht hastig nach neuen Quellen. Die norwegischen Analytiker von Rystad Energy, die auch die OPEC beraten, sagen dem Schieferöl eine goldene Zukunft voraus.

Rystad Energy zufolge dürfte die Schieferölbranche dieses Jahr einen Cashflow von rund 172 Milliarden Euro verzeichnen – soviel wie zusammengenommen in den zwei Dekaden zuvor nicht. »Es ist ein Tsunami an Barmitteln. Die Unternehmen haben die Sanierung ihrer Bilanzen fast abgeschlossen«, zitierte die Onlineausgabe der britischen Financial Times am Montag Raoul LeBlanc, den Leiter der nordamerikanischen Öl- und Gasabteilung der Ratingagentur S & P Global Commodity Insights.

Die Regierung in Washington fordert die Frackingfirmen auf, mehr Bohrungen zu veranlassen, um die Produktion zu steigern. US-Präsident Joseph Biden verspricht den Europäern, die Versorgungslücke teilweise zu schließen, die durch den geplanten Verzicht der EU auf russisches Öl und Gas entsteht. 15 Milliarden Kubikmeter haben die USA der Alten Welt kurzfristig pro Jahr in Aussicht gestellt. Bis 2030 sollen es 50 Milliarden Kubikmeter sein. Das wäre ein Drittel der Menge, die 2021 Russland an die EU lieferte. »Kann Amerika es schaffen, die LNG-Exporte in das gasdurstige Europa auszuweiten und gleichzeitig die Preise im Inland niedrig genug zu halten, damit die heimischen Hersteller ihren Wettbewerbsvorteil nicht verlieren?«, fragte das um die heimische Wirtschaft besorgte US-Magazin Forbes am 27. April.

Die Frackingkonzerne haben hingegen andere Pläne, als in neue Förderprojekte zu investieren. Der Konzern Chesapeake Energy will erst einmal den Aktionären eine Freude machen. »Was heute anders ist als in der Vergangenheit: Wir setzen das Kapital so ein, dass die Rendite für die Aktionäre maximiert wird, anstatt das Wachstum zu maximieren«, sagte Nick Dell’Osso, Vorstandsvorsitzender von Chesapeake Energy, am Montag gegenüber der ­Financial Times.

Das Unternehmen gilt als Vorreiter des Frackings. Das bedeutet: Mit Hilfe einer speziellen Flüssigkeit werden im Schiefergestein verborgene Öl- und Gasvorkommen herausgespült und für die Förderung nutzbar gemacht. Das Verfahren ist klimaschädlich und diversen Studien zufolge auch für die Anwohnerinnen und Anwohner gefährlich. Fracking ist außerdem unglaublich teuer. Angesichts des niedrigen Ölpreises konnte der Konzern die Kosten für die Förderung lange Zeit bei weitem nicht decken. Im Februar 2021 musste Chesapeake Energy Insolvenz anmelden.

Doch dann marschierte Russland in die Ukraine ein. Viele europäische Staaten wollen in Zukunft freiwillig auf russisches Öl und Gas verzichten. »Seit dem Vorschlag der EU-Kommission für ein Embargo auf russisches Rohöl haben die Erdölpreise spürbar zugelegt«, stellte Der Aktionär am 6. Mai fest. »Seit Jahresbeginn sind die Preise um gut 40 Prozent gestiegen.« Chesapeake Energy meldete Anfang Mai zum Beispiel einen bereinigten Cashflow von 509 Millionen Euro im ersten Quartal 2022. Und der Ölkonzern plant Financial Times zufolge in den nächsten fünf Jahren 6,7 Milliarden Euro an Dividenden zu zahlen – mehr als die Hälfte seiner aktuellen Marktkapitalisierung.

Enorm gestiegene Kosten durch Mangel an Arbeitskräften und gestörte Lieferketten halte die Frackingbranche ebenfalls von neuen Projekten ab. »Es gibt eine Menge Gegenwind für die Steigerung der weltweiten Produktion«, zitiert Financial Times Vicki Hollub, die Geschäftsführerin von Occidental Petroleum aus Los Angeles. Es grenze an Wertvernichtung, neue Bohrungen anzupeilen. Occidental gab am 10. Mai für das erste Quartal einen Nettogewinn von 4,5 Milliarden Euro bekannt. »Der Gewinn vor Steuern aus fortgeführten Geschäften im Öl- und Gasgeschäft belief sich im ersten Quartal auf 2,9 Milliarden Euro«, so das Unternehmen auf seiner Homepage. Im letzten Quartal 2021 waren es 2,1 Milliarden.