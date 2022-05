»Wir brauchen eine neue Streikkultur«

Marijan Murat/dpa Systemrelevant: Teilnehmende einer Demonstration zum landesweiten Verdi-Aktionstag in Stuttgart (12.5.)

Derzeit finden Tarifverhandlungen mit den Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst statt. Was sind Ihre Forderungen?

Es geht um die Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und mehr Lohn für Sozial- und Erziehungsberufe. Kolleginnen und Kollegen sollen mehr Zeit für fachliche Tätigkeiten bekommen, die zusätzlich zur direkten Arbeit am Kind oder einer Klientin notwendig sind. Außerdem wird gefordert, dass Beschäftigte, die ausbilden und einarbeiten, mehr Geld und Zeit erhalten und die Berufserfahrung beim Arbeitsplatzwechsel nicht verlorengehen soll. Und es geht auch darum, durch gute Bezahlung klarzumachen, dass die Arbeit an Menschen wichtig und zukunftsrelevant ist.

Wir fordern ein Gehalt, das die Rente sichert, und deutliche Verbesserungen bei der Arbeitsbelastung. Nur so kann dem permanenten Fachkräftemangel in diesem Bereich begegnet werden. Außerdem geht es auch darum, Sorgearbeit, die unverzichtbar ist und nach wie vor hauptsächlich von Frauen geleistet wird, aufzuwerten. Zum Streik aufgerufen sind alle Beschäftigten im kommunalen Sozial- und Erziehungsdienst.

Verschiedene Verdi-Bezirke rufen zu ersten Solidaritätsstreiks seit vielen Jahren auf, so auch Sie in Stuttgart. Was genau ist damit gemeint?

Wir rufen auch Beschäftigte zum Streik auf, die nicht direkt unter den Geltungsbereich des gekündigten Tarifvertrags fallen. Das betrifft etwa Hauswirtschafts- oder Reinigungskräfte, praxisintegrierte Auszubildende oder Praktikantinnen und Praktikanten. Das ist sogar legal: Im Juni 2007 gab es ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts dazu, das besagt, dass Solidaritätsstreiks möglich sind, wenn sie verhältnismäßig sind. Das ist der Fall, wenn es eine enge Verbindung zwischen den aufgerufenen Beschäftigten des Haupt- und Unterstützungsstreiks gibt, also eine räumliche, branchenmäßige und/oder eine wirtschaftliche Verflechtung vorhanden ist.

Können Sie das anhand eines Beispiels verdeutlichen?

Wenn wir etwa eine Kindertagesstätte bestreiken, sind zum Beispiel Küchenkräfte zwar nicht direkt, aber räumlich und wirtschaftlich betroffen. Sie können zu Solidaritätsstreiks aufgerufen werden. Das gilt auch, wenn Ausbildungs-, Arbeits- oder Praktikumsverträge mit dem vom Hauptstreik betroffenen Arbeitgeber bestehen.

Gerade Abzubildende werden noch viele Jahre in dem Tätigkeitsfeld arbeiten. Daher ist es richtig, wenn gerade sie für Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Entlastung und mehr Gehalt streiken können. Und es ist super, dass sich die Hauswirtschaft am Streik beteiligt. Denn die Themen betreffen auch sie.

Warum wird der Solidaritätsstreik kaum angewendet?

Das frage ich mich auch. Teils ist die Möglichkeit kaum bekannt, teils wird vielleicht angenommen, dass Beschäftigte nicht streiken würden, wenn es nicht um ihre unmittelbaren Interessen geht. Das konnten wir zum Glück widerlegen.

Könnte das nicht ein Mittel sein, um übergreifend Streiks für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen zu organisieren, die viel mehr politischen Druck auf die Unternehmen entfalten können?

Auf jeden Fall. Aus meiner Sicht brauchen wir in Deutschland eine neue Streikkultur. Insbesondere in den Bereichen, in denen man keinen unmittelbaren ökonomischen Druck ausüben kann. Solche Aktionen stärken betriebliche Kämpfe ganz grundsätzlich und fördern im kleinen das Bewusstsein dafür, eine Klasse zu sein und dass Solidarität die einzige Waffe ist, die wir haben.

Es ist zudem wichtig, das Repertoire an Streikformen zu erweitern und die bestehende Rechtsprechung so weit wie möglich im Sinne auszulegen. Solidaritätsstreiks können in dieser Form ein kleiner Schritt auf dem Weg zum politischen Streik sein – und den müssen wir endlich wieder auf die Tagesordnung bringen!