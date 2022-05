Kapitulation im Stahlwerk

Victor/XinHua/dpa Ukrainische Truppen haben sich seit Wochen im Werk Asowstal verschanzt (Mariupol, 15.5.2022)

In dem seit Wochen von russischen Truppen belagerten Stahlwerk von Mariupol hat die ukrainische Seite offenbar die Erlaubnis zum Aufgeben erhalten. Russland meldete am Dienstag, dass 261 ukrainische Soldaten sich seit dem Vortag in Gefangenschaft begeben hätten, darunter etwa 60 Verwundete. Sie wurden am Montag abend in Krankenhäuser auf dem Gebiet der »Volksrepublik Donezk« gebracht. Wie die ukrainische Regierung erklärte, sollen die Gefangenen zu einem späteren Zeitpunkt gegen russische Kriegsgefangene ausgetauscht werden. Das Wort »Kapitulation« vermied die ukrainische Seite. Der Generalstab hatte nach eigenen Angaben am Montag den Befehl erteilt, »im Interesse der Erhaltung des Lebens der Soldaten« den Widerstand einzustellen.

Gleichzeitig berichtet die ukrainische Seite seit einigen Tagen, dass die russischen Truppen in der Südukraine ihre Stellungen bei Cherson und Mikolajiw befestigten. Das deutet darauf hin, dass hier zumindest kurzfristig keine weiteren Angriffe geplant sind. Es fällt dabei auf, dass das US-Verteidigungsministerium am Montag über eine nochmalige Verstärkung der russischen Truppen in der Ukraine auf 106 verstärkte Bataillone berichtet hat, wovon die Hälfte in der Südukraine eingesetzt sei. Auch dies deutet auf die russische Absicht hin, diese Region auch gegen mögliche ukrainische Gegenangriffe zu verteidigen. Russische Politiker haben in letzter Zeit öffentlich das Thema diskutiert, unter welchen Rahmenbedingungen die eroberten Teile der Regionen Cherson und Saporischschja in das russische Staatsgebiet eingegliedert werden könnten. Dabei schälte sich heraus, dass Referenden wie 2014 auf der Krim offenbar vermieden werden sollen.

Die neuen Behörden von Mariupol riefen geflohene Bewohner der Stadt zur Rückkehr auf. Die ukrainische Seite erklärte, sie werde hierfür einen Korridor zur Verfügung stellen, warnte aber ihre Staatsangehörigen gleichzeitig vor einer Rückkehr. Es sei nicht sicher, ob Russland den Menschen künftig erlauben würde, die Stadt wieder zu verlassen. Für den Wiederaufbau der Stadt werden verschiedene Patenschaften mit russischen Regionen verkündet, bis Ende Mai wollen die russischen Behörden nach eigenen Angaben den Hafen von Mariupol wieder in betriebsbereiten Zustand versetzen. Im Donbass gab es kleinere Kämpfe, aber keine wesentlichen Veränderungen des Frontverlaufs. Die Ukraine beschuldigte Russland, für den Tod von insgesamt 19 Zivilisten in Sewerodonezk und Umgebung verantwortlich zu sein.

Unterdessen hat der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, erstmals seit längerer Zeit das Wort »Frieden« mit Blick auf die Ukraine in den Mund genommen. Er sagte am Dienstag in Moskau, der Westen habe Russland einen Krieg aufgezwungen, in dem sich militärische und wirtschaftliche Kampfmittel zu einem »perfekten Sturm« kombinierten. Russland müsse dies durchstehen, um anschließend einen Frieden zu vereinbaren, bei dem »seine Stimme hörbar« und seine Sicherheit gewahrt bleibe. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hatte zuvor am Montag abend dem Fernsehsender RTL gesagt, das westliche Ziel sei, einen Sieg Russlands in der Ukraine zu verhindern. Darüber hinausgehende Absichten gebe es aber nicht, etwa einen Regimewechsel in Moskau. Mehrere US-Medien, darunter die New York Times und das Portal Politico, hatten in den vergangenen Tagen über Besorgnisse in der US-Hauptstadt berichtet, dass ein allzu deutlicher militärischer Erfolg der Ukraine Russland veranlassen könnte, Atomwaffen einzusetzen und damit den Krieg zu eskalieren.

Solchen Bremsmanövern im Hintergrund entsprechen einige Äußerungen ukrainischer Spitzenbeamter in den vergangenen Tagen. Sie laufen einerseits darauf hinaus, dass eine ukrainische Gegenoffensive vom Juli an möglich sei, wenn genügend westliche Waffen in der Ukraine einsatzbereit seien. An der Bereitschaft, »Russen zu töten«, fehle es den eigenen Truppen nicht. Auf der anderen Seite nannte ein Berater des ukrainischen Verteidigungsministers einen Entscheidungshorizont von zwei bis drei Jahren, wenn die antirussischen Sanktionen ihre Wirkung entfalteten. Dies würde unterstellen, dass die aktiven Kämpfe demnächst abflauen könnten und die Ukraine freiwillig oder genötigt darauf setzte, Russland zu zermürben, ohne es militärisch besiegt zu haben.