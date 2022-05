Wirtschaftskrieg light

Baderkhan Ahmad/AP/dpa Nach dem IS-Angriff patrouillieren US-Soldaten in Hasaka (8. Februar)

Nach Jahren des Wirtschaftskrieges gegen Syrien gibt es zumindest etwas Besserung: Die USA haben am Donnerstag ihre Sanktionen gegen zwölf Provinzen im Norden und Osten des Landes aufgehoben. Betroffen sind die Gebiete, die von den mehrheitlich kurdisch-arabischen Demokratischen Kräften Syriens (SDK) kontrolliert werden, sowie die von der Türkei und mit ihr verbündeten Söldnergruppen besetzten Gebiete. Die Ausnahmen sind Idlib im Nordwesten, wo die Dschihadistenmiliz Haiat Tahrir Al-Scham mit Unterstützung Ankaras regiert, sowie Afrin, das die türkische Armee 2018 von der SDK erobert hat und seitdem ebenfalls besetzt hält, und die Regionen unter Kontrolle der syrischen Regierung Baschar Al-Assads.

Bekanntgegeben hat die Entscheidung am vergangenen Mittwoch die stellvertretende US-Außenministerin Victoria Nuland bei einem Ministertreffen der US-geführten »Koalition gegen den ›Islamischen Staat‹ (IS)« in Marrakesch. Trotz der Rückschläge für den IS verübe die Miliz weiterhin Anschläge im Irak und in Syrien, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung der teilnehmenden Staaten. Die dauerhafte Niederlage der Dschihadisten habe deshalb weiterhin oberste Priorität. Die Erlaubnis von »ausländischen Investitionen« unter anderem in den Bereichen Landwirtschaft, Telekommunikation, Energie, Bauwesen, Finanzen, Gesundheit, Bildung und Handel soll dabei helfen.

Seit Jahren warnen die SDK aufgrund der herrschenden wirtschaftlichen Not und Perspektivlosigkeit vor einem Wiedererstarken der Miliz, die 2014 weite Teile des Iraks und Syriens erobert hatte und eine islamistische Terrorherrschaft einführte. 2019 verlor der IS zwar seine letzte Bastion, doch Schläferzellen der Gruppe existieren weiterhin. Noch im Januar hatte der IS zur Befreiung von Gefangenen einen Großangriff auf das Sina-Gefängnis in Hasaka durchgeführt. Bei den mehrtägigen Kämpfen töteten die Dschihadisten 121 Menschen.

Die USA sind auf eine gewisse Stabilität in der Region angewiesen, nicht zuletzt wegen der dort stationierten 900 US-Soldaten. Ebenfalls stellt die Aufhebung der Sanktionen ein Druckmittel gegen Damaskus dar. Gegenüber dem US-Portal Al-Monitor hatten namentlich nicht genannte US-Beamte am Donnerstag erklärt, »dass, wenn Assad bereit ist, sich auf einen sinnvollen politischen Prozess (…) und Reformen einzulassen, es eine Chance für einen wirtschaftlichen Aufschwung gibt«.

Seit Beginn des Krieges in Syrien 2011 ist das Land menschenverachtenden Sanktionen des Westens ausgesetzt, die jeglichen Handel erschweren. SDK-Kommandeur Mazlum Abdi begrüßte am Freitag via Twitter das Ende der Sanktionen, das zum »Wiederaufbau der Infrastruktur« und zur »Unterstützung unserer Wirtschaft« beitragen werde. Das Außenministerium in Damaskus kritisierte laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim die Einseitigkeit: Dies sei »die Fortsetzung von Washingtons destruktivem Vorgehen gegen unser Land und steht im Widerspruch zu seinen internationalen Verpflichtungen im Kampf gegen den Terrorismus und zur Achtung der Souveränität und territorialen Integrität Syriens«, hieß es.

Beschwert hat sich auch die Türkei, dessen Protest die USA offenbar einkalkuliert haben, weswegen ebenfalls türkisch besetzte Gebiete von den Erleichterungen profitieren werden. Wie die regierungsnahe Zeitung Hürriyet am Freitag berichtete, erklärte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan dennoch, dass man »den Fehler« der Vereinigten Staaten nicht akzeptieren könne, da Washington »terroristische Organisationen« unterstütze. Auch sei es für Ankara unverständlich, warum die Sanktionen für Idlib und Afrin weiter gelten. US-Diplomaten wiegelten gegenüber Al-Monitor ab, die Maßnahme gelte ausschließlich für ehemals IS-kontrollierte Gebiete, was auf die beiden Provinzen nicht zutreffe.