Gerangel um Untergrenze

Fernando Gutierrez-Juarez/dpa Wird Zeit für eine Gehaltsaufbesserung bei Geringverdienern

Das Thema entzweit: der Mindestlohn, vor allem die geplante gesetzliche Anhebung. Ab 1. Oktober dieses Jahres soll nach Vorlage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) die Lohnuntergrenze bei zwölf Euro je Arbeitsstunde liegen. Gewissermaßen per Dekret, unter Umgehung der eigentlich zuständigen Mindestlohnkommission. Bereits zum 1. Juli steigt der Mindestlohn auf 10,45 Euro. Verbandsvertreter und Sachverständige präsentierten am Montag während einer öffentlichen Anhörung des Ausschusses für Arbeit und Soziales im Bundestag ihre Pro- und Kontra-Argumente. Und die liegen weit auseinander.

Einem höheren Mindestlohn stimme eine überwältigende Mehrheit der Bevölkerung zu, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell laut Pressedienst des Deutschen Bundestags vom Montag. Demnach fänden 88 Prozent zwölf Euro »in Ordnung«. Und das sei als »unterste Haltelinie« für rund 6,2 Millionen Beschäftigte auch notwendig, so Körzell jüngst auf jW-Nachfrage. Mehr noch, besonders Geringverdiener in Ostdeutschland und Frauen würden davon profitieren, legte er im Bundestagsausschuss dar. Auch der Gender-Pay-Gap würde geschlossen, teilweise jedenfalls. Wichtig: Die Mindestlohnanpassung sei »kein Jobkiller«.

Die Phalanx der Kritiker führt der Kapitalverband BDA an. Dessen Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter meinte bei der Parlamentsanhörung: Obwohl die Arbeit der Mindestlohnkommission über viele Jahre lang positiv bewertet wurde, sei »im Rahmen einer Wahlkampfkampagne« eine bestimmte Lohnhöhe politisch vorgegeben worden. Dies sei ein erheblicher Eingriff in die Tarifautonomie und in die konsensual gefundenen Kommissionsentscheidungen, meinte Kampeter. Bereits vor Wochen hatte der BDA diesbezüglich seine verfassungsrechtlichen Bedenken angemeldet – und behält sich offenbar weiterhin »juristische Schritte« vor. Davon unabhängig erwartet Kampeter »eine starke negative Beschäftigungswirkung«, wenn in den kommenden Wochen die Mindestlohnerhöhung seitens des Bundeskabinetts beschlossen werden sollte. Flankenschutz bekam der BDA vom Handelsverband Deutschland (HDE). Das BMAS schaffe mit seiner Gesetzesinitiative einen »gefährlichen Präzedenzfall«, der Mindestlohn werde so »zum Spielball der Politik«.

Raimund Waltermann von der Uni Bonn hält hingegen die geplante Anpassung für »angemessen und verfassungskonform«. Der Einwand, das geplante Gesetz konterkariere die Entscheidung der Mindestlohnkommission, verfange nicht, urteilte der Rechtswissenschaftler vor den Parlamentariern. Der Gesetzgeber dürfe an den Kommissionsmitgliedern der Tarifpartner vorbei gestalten.

Das sieht der Vorstand der IG Metall auch so. »Es ist eine einmalige, gesonderte Erhöhung, mit der die grundsätzliche Zuständigkeit der Mindestlohnkommission nicht in

Frage gestellt wird«, teilte eine Gewerkschaftssprecherin unlängst jW mit. Und mit Blick auf die Kommission bleibe festzuhalten, »dass auch dort der Staat letztlich die Entscheidung über ein angemessenes Mindestlohnniveau trifft.« Das stimmt. Höhe und Zeitraum werden mittels Rechtsverordnung der Bundesregierung geändert.

Und die drohende Klage gegen die Novelle aus dem BMAS? »Nach unserer Kenntnis suchen die Arbeitgeber händeringend in ihren Reihen nach Verbänden, die eine solche Klage auf den Weg bringen würden«, so DGB-Mann Körzell zu jW. Die Bereitschaft scheint äußerst gering. Gleichfalls die Aussicht auf einen juristischen Erfolg.

Kritik äußerte ferner Jan Dieren (SPD). Wer sich einer Mindestlohnerhöhung entgegenstelle, agiere kurzsichtig und »schaut nicht auf eine gute gesellschaftliche Entwicklung für uns alle«, sagte der Berichterstatter für Arbeit 4.0 seiner Bundestagsfraktion dieser Zeitung. Nicht nur das, findet Pascal Meiser, gewerkschaftspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion von Die Linke. Was die Kapitalverbände mit ihrer »Fundamentalopposition gegen einen armutsfesten Mindestlohn gerade treiben, ist blanker Klassenkampf von oben.«