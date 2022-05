NATO-Ausweitung besiegelt

Soila Puurtinen/Lehtikuva/dpa NATO-Taumel in Finnland: Nun gibt es auch Bier mit dem Namen des Kriegsbündnisses

An diesem Mittwoch wollen Finnland und Schweden gemeinsam ihre Mitgliedsanträge bei der NATO einreichen. Das sagte die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Dienstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Finnlands Präsident Sauli Niinistö in Stockholm. Zuvor hatte das finnische Parlament mit deutlicher Mehrheit für einen Beitrittsantrag an das westliche Kriegsbündnis gestimmt. In Schweden hatten die regierenden Sozialdemokraten am Montag beschlossen, vorgeblich als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine den Beitritt zu beantragen. Am Dienstag morgen unterzeichnete Außenministerin Ann Linde das entsprechende Schriftstück. Ihr Amtskollege Pekka Haavisto wollte das finnische Dokument am frühen Abend unterschreiben.

Für Russland ist dieser Schritt nur der vorläufige Schlusspunkt einer langen Vorbereitungsphase. Bereits seit vielen Jahren würden die Gebiete Finnlands und Schwedens in den militärischen Plänen der NATO für die Osterweiterung berücksichtigt, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Dienstag auf einer Bildungskonferenz in Moskau. »Finnland, Schweden und andere neutrale Länder nehmen seit Jahren an den Militärübungen der NATO teil.« In diesem Zusammenhang mache die Aufnahme der beiden skandinavischen Länder offenbar keinen Unterschied mehr. Der Diplomat betonte, dass Moskau keinen Grund sehe, warum Finnland und Schweden um ihre Sicherheit besorgt sein sollten. Das hätten auch der finnische Präsident und die finnischen Botschafter überall erklärt. Die Aufnahme ergebe sich aus den Veränderungen der Sicherheitslage in Europa. »Aber das ist keine Logik«, sagte Lawrow.

Ebenfalls am Dienstag verkündete Moskau seinen Rückzug aus dem Ostseerat. »Die Situation im Rat der Ostseestaaten ist entwürdigend. Die NATO- und EU-Staaten im Rat haben den gleichberechtigten Dialog und die Prinzipien, auf denen diese baltische Regionalstruktur beruht, abgelehnt und verwandeln den Rat allmählich in ein Instrument der antirussischen Politik«, hieß es in der Erklärung des Außenministeriums. Man halte eine weitere Präsenz im Rat für »sinnlos und kontraproduktiv«, denn »illegale und diskriminierende Entscheidungen« würden dort unter Verletzung des Konsensprinzips getroffen.