»Yücel hätte dem PEN viel ersparen können«

Martin Schutt/dpa PEN-Mitglied Christoph Nix auf der Mitgliederversammlung neben Deniz Yücel (l.) am Freitag in Gotha

Bei der Mitgliederversammlung des deutschen PEN-Zentrums ist am vergangenen Wochenende ein länger schwelender Streit eskaliert. Der Präsident der Schriftstellervereinigung, der Welt-Journalist Deniz Yücel, trat zurück, ein Interimsvorstand wurde ernannt. Wie ist die Lage in dem Verband?

Meine Kollegen und ich haben im zurückliegenden Oktober einen gut aufgestellten Verein übergeben. Das betraf sowohl dessen finanzielle Lage als auch die harmonischen Abläufe zwischen Präsidium, Vorstand und Geschäftsstelle und den Institutionen, mit denen wir kooperieren. Mich bestürzt es zu sehen, in welch kurzer Zeit ein so großer Scherbenhaufen angerichtet werden kann.

Hat es eine vergleichbare Situation schon einmal gegeben?

Nicht, dass ich wüsste. Hätte es solche Querelen zu meiner Zeit als Präsidentin gegeben, wäre für mich klar gewesen, dass ich gemeinsam mit dem Vorstand zurücktrete und den Weg für Neuwahlen freimache. Das wäre der elegantere Weg gewesen. Auf diese Weise hätten Yücel und die Vorstandsmitglieder sich selbst und dem PEN viel Stress erspart. Zumal jetzt auch noch nachgetreten wird – was doch unwürdig ist. Trotz der nun schwierigen Lage bin ich zuversichtlich, dass der gewählte Notvorstand um Josef Haslinger das Richtige tun wird.

Deniz Yücel, der erst im zurückliegenden Oktober PEN-Präsident geworden war, hatte im März öffentlich die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine gefordert – was faktisch die direkte Konfrontation der NATO mit Russland zur Folge hätte. Daraufhin wurden Rücktrittsforderungen auch aus dem Verband laut, da sich dieser für den Frieden einsetze. Wie wurde darüber am Wochenende diskutiert?

Darum ging es in diesem Zusammenhang gar nicht. Bei den kritischen Stimmen, die vorab laut geworden waren – rund 50 PEN-Mitglieder hatten Yücel zum Rücktritt aufgefordert –, ging es um ein Thema, das von vielen Medien in der Berichterstattung nicht wirklich ernst genommen wird: der Umgang mit der Geschäftsstelle. Nach allem, was ich gehört habe, herrschte da gegenüber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein autoritäres Gehabe. Früher gab es Teamgeist, jetzt wurden tüchtige und motivierte Leute geradezu kujoniert. Bei der Mitgliederversammlung ging es um den eindringlichen Appell, dass Präsidium und Vorstand wieder zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle zurückkehren.

Angesichts der aktuellen Lage des PEN drängt sich der Verdacht auf, dass man sich mit der Personalie Yücel verspekuliert hat.

Mag sein. Einige haben schon im August letzten Jahres Entwicklungen, die wir jetzt erlebt haben, vorausgesagt. Andere waren argloser.

Übrigens war die Ukraine-Debatte Gegenstand einer Podiumsdiskussion am Samstag, an der auch Yücel teilnahm. Danach gab es noch einen Empfang mit Musik, es wurde getrunken, gegessen und getanzt. Dort hat Yücel einem seiner wortstarken Kritiker, Volker Skierka, Wein ins Gesicht geschüttet und ihm das Glas vor die Füße geschmissen. Das scheint für manche Journalisten, die ihm solch ein Verhalten durchgehen lassen, inzwischen gesellschaftsfähiges Verhalten zu sein.

Da Sie die Rolle der Medien ansprechen: Der Verdacht liegt nahe, dass Yücels Pro-NATO-Kurs in den Redaktionen bürgerlicher Medien gut ankam – dass er für viele der richtige Mann am richtigen Ort war.

Das kann gut sein. Bei seinem öffentlichen Auftritt im März, bei dem es um die Flugverbotszone ging, hat er die Döpfner-Linie vertreten (Mathias Döpfner ist Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE, jW). Als Privatmann oder Journalist hat er alle Freiheit, das zu tun. Als PEN-Präsident ist das aber problematisch. Zumal nach meinem und dem Eindruck vieler weiterer Menschen zu dem Zeitpunkt eine Kriegstreiberei in den Medien überwog.

Welchen Stellenwert haben antimilitaristische Positionen für das deutsche PEN-Zentrum?

In unserer Charta ist festgeschrieben, dass wir uns für das friedliche Zusammenleben der Nationen einsetzen. Natürlich kann man darüber diskutieren, wie Frieden am ehesten hergestellt werden kann. Aber wenn NATO-Generäle pazifistischer klingen als der PEN-Präsident, dann läuft etwas falsch.