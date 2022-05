600.000 weitere Kinder vor Hungertod

Parwiz/REUTERS In Afghanistan werden laut Unicef in diesem Jahr voraussichtlich 1,1 Millionen Kinder an schwerer akuter Mangelernährung leiden (binnenvertreibene Kinder in einem Unicef-Lager in Jalalabad am 22. Juni 2020)

Infolge steigender Lebensmittelpreise verschärft sich weltweit die Lage unterernährter Kinder. Ohne weitere Zuschüsse in den kommenden sechs Monaten laufe man Gefahr, etwa 600.000 Kinder weniger mit Spezialnahrung retten zu können, teilte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) am Dienstag mit. Der Preis für einen Karton dieser Nahrung, die Erdnüsse, Öl, Zucker und andere Nährstoffe enthält, dürfte um 16 Prozent steigen, erklärte das Kinderhilfswerk. Bislang lag der Preis im Schnitt bei 41 US-Dollar und reichte für die sechs- bis achtwöchige Ernährung eines Kindes. Um die Kosten zu decken, sind laut UNICEF rund 25 Millionen US-Dollar nötig.

Nach Schätzungen von UNICEF sind weltweit derzeit rund 45 Millionen Kinder unter fünf Jahren akut mangelernährt. 13,6 Millionen von ihnen sind so schwer betroffen, »dass ihr Leben an einem seidenen Faden hängt«, heißt es in dem Bericht. Einer von fünf Todesfällen in dieser Altersgruppe ist auf nicht ausreichende Ernährung zurückzuführen. Bereits vor der Coronapandemie und dem Krieg in der Ukraine habe die lebensrettende Spezialnahrung für zwei von drei der betroffenen Kinder nicht zur Verfügung gestanden, teilte UNICEF weiter mit.

Die Bundestagsabgeordnete Kathrin Vogler (Die Linke) wies am Dienstag darauf hin, dass ein sofortiger Waffenstillstand in der Ukraine dazu beitragen könnte, die Situation nicht noch weiter zu verschärfen. »Aber es bleibt auch jetzt richtig«, so die gesundheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, »sich dafür einzusetzen, dass mit Nahrungsmitteln nicht länger an den internationalen Börsen spekuliert wird«.

Der Bericht hebt hervor, dass die ohnehin sehr geringen Mittel zur Prävention und Bekämpfung schwerer Mangelernährung in den kommenden Jahren weiter gekürzt werden könnten. Das Geld für entsprechende Programme der weltweiten Entwicklungshilfe mache lediglich 2,8 Prozent der Ausgaben für den Gesundheitssektor und 0,2 Prozent der gesamten Mittel für die internationale Zusammenarbeit aus.