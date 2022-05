Ahrtal: Demonstration von Flutopfern

Thomas Frey/dpa Die Demonstranten kritisieren unter anderem die schleppende Auszahlung von Hilfsgeldern

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Im rheinland-pfälzischen Ahrtal haben am Donnerstag etwa 150 bis 200 von der Flutkatastrophe im letzten Jahr betroffene Menschen an einer Demonstration teilgenommen. Die Demonstration war von der Initiative »Ahrtal – Wir stehen auf« angemeldet worden. Die Protestierenden kritisierten die schleppende Auszahlung von Hilfsgeldern aus dem Wiederaufbaufonds von Bund und Ländern für Flutopfer mit beschädigten oder zerstörten Häusern. Rund zehn Monate nach dem Hochwasser leben in der Region noch immer Menschen in stark beschädigten Häusern, Teile von Landschaft und Infrastruktur sind nach wie vor verwüstet, Hilfs- und Spendengelder sind größtenteils noch nicht in der Region angekommen.

Bei der Flutkatastrophe waren im Juli 2021 alleine im Ahrtal mehr 134 Menschen getötet und mehr als 750 verletzt worden. Tausende Häuser wurden bei der Sturzflut beschädigt oder zerstört, betroffen waren auch Straßen, Brücken und Schienen. (dpa/jW)