Niinistö: Möglicher NATO-Beitritt Finnlands »gegen niemanden« gerichtet

Frank Augstein/PA Wire/dpa Sauli Niinistö am Mittwoch mit dem britischen Premierminister Boris Johnson in Helsinki

Helsinki. Ein möglicher NATO-Beitritt Finnlands würde sich laut Präsident Sauli Niinistö »gegen niemanden« richten. »Wenn Finnland seine Sicherheit erhöht, geht das nicht auf Kosten anderer«, sagte Niinistö am Mittwoch in Helsinki. Bei einem Besuch des britischen Premierministers Boris Johnson unterzeichneten die beiden Politiker eine gegenseitige militärische Beistandserklärung ihrer Länder. Finnland ist seit 1945 nicht mehr Teil eines Militärbündnisses gewesen. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat sich jedoch die Stimmung gewandelt; die politischen Kräfte, die das Land gerne in die NATO manövrieren möchten, haben deutlichen Aufwind bekommen. Laut einer am Montag veröffentlichten Umfrage befürworten inzwischen 76 Prozent der Finnen eine Mitgliedschaft in der NATO. Auch im benachbarten Schweden steht die Entscheidung über einen NATO-Betritt kurz bevor. Russland hatte Finnland vor »Konsequenzen« gewarnt, sollte Helsinki einen Beitritt zu dem Militärbündnis beantragen. (AFP/jW)