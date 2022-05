Wertvolle Bestände

Das Bundesarchiv unterstützt ukrainische Archive bei der Sicherung wertvoller Bestände nach dem russischen Angriff. Mehrere Scanner, Verpackungsmaterial, Kisten und ein Notstromaggregat seien bereits geliefert worden, nun würden vier weitere A2-Buchscanner beschafft sowie Installation und Betrieb gesichert, teilte das Bundesarchiv am Freitag in Berlin mit. Unterstützt würden unter anderem das Staatliche Archiv in Iwano-Frankiwsk sowie das Staatliche Historische Archiv von Lwiw in der Westukraine. (dpa/jW)