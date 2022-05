Väterchen Frost

Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Warm anziehen: Wegen Habecks Großmachtambitionen müssen die Lohnabhängigen frieren

Robert Habeck scheint sich seiner Sache sicher. Deutschland könne auf russisches Gas verzichten, gibt sich der Wirtschaftsminister zuversichtlich. Täglich würden zehn Millionen Kubikmeter Gas aus Russland nicht mehr geliefert, sagte Habeck am Donnerstag in Berlin. »Das ist eine Menge, die kompensierbar ist, und die Unternehmen sind dabei, das Gas über andere Quellen zu beschaffen.«

Ein paar nicht ganz unwesentliche Einschränkungen musste er allerdings einräumen. Nur »wenn wir zum Jahreswechsel volle Speicher haben, wenn zwei der vier von uns angemieteten schwimmenden LNG-Tanker schon am Netz angeschlossen sind und wenn wir deutlich an Energie sparen, können wir im Fall eines Abrisses der russischen Gaslieferungen einigermaßen über den Winter kommen«, gab Habeck der Wirtschaftswoche zu verstehen.

Um den deutschen Großmachtambitionen zu genügen und Russland größtmöglichen ökonomischen Schaden zuzufügen, werden die Lohnabhängigen hierzulande geschröpft. Weniger Verbrauch sei »das A und O beim Gas«. Entscheidend sei es, in den kommenden zwei Jahren zehn Prozent des bisherigen Verbrauchs einzusparen. »Da sollten alle mitmachen. Mehr Effizienz ist ein wesentlicher Hebel gegen Putin«, so Habeck. Doch selbst dann wären die Gaspreise »sicherlich sehr hoch und die Speicher am Ende des Winters leer«.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow kommentierte lakonisch: »Lasst den Westen mehr bezahlen, als er es an Russland getan hat, und lasst ihn dann seiner Bevölkerung erklären, warum sie ärmer wird.« Sein Land verfüge über ausreichend andere Kunden, sollte der Westen die Einfuhr von Energieträgern einstellen, teilte Lawrow bei einer Pressekonferenz in Omans Hauptstadt Maskat mit.

Moskau verhängte zudem umfassende Sanktionen gegen den früheren russischen Staatskonzern Gasprom Germania und weitere Tochterunternehmen. Mit insgesamt 31 aufgelisteten Firmen dürften von russischer Seite keine Geschäfte mehr gemacht werden, hieß es. Nach Angaben der russischen Agentur Interfax ist damit das Anlegen von Vorräten mit russischem Gas in den Speichern Europas künftig verboten. Unklar war zunächst, wie ein solches Verbot durchzusetzen wäre. Gasprom Germania war Anfang April von der Bundesregierung unter treuhänderische Aufsicht gestellt worden.

Ein Gasprom-Sprecher bestätigte, dass der Konzern künftig kein Gas mehr durch die durch Polen führende Jamal-Europa-Pipeline nach Europa liefern werde. Warschau habe in der Vergangenheit mehrfach die Aktionärsrechte des Konzerns verletzt und am 26. ­April Gasprom auf eine schwarze Liste gesetzt. Dadurch könne der russische Staatskonzern nun weder seine Stimmrechte wahrnehmen noch Dividenden erhalten.

Das Ziel der Bundesregierung, in naher Zukunft gänzlich auf russische Gasimporte zu verzichten, ist teuer erkauft. Schon jetzt haben sich die Gaspreise für einen Durchschnittshaushalt hierzulande im Vergleich zum Vorjahr fast verfünffacht. Die Inflation betrug im April 7,4 Prozent. Die Bundesregierung stellt den Betroffenen nur kosmetische Hilfen in Aussicht. In dem sogenannten Entlastungspaket, das am Donnerstag (nach jW-Redaktionsschluss) im Bundestag verabschiedet werden sollte, gehen Rentner und Studierende gänzlich leer aus. Der Sozialverband VdK kritisierte die Maßnahmen als »extrem unausgewogen und ungerecht«. Hartz-IV-Empfänger werden lediglich mit einem einmaligen Heizkostenzuschuss in Höhe von 200 Euro bedacht. Für Millionen Menschen dürfte es ein kalter Winter werden.