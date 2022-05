Alles im Auge

Beim Berliner Theatertreffen soll noch mehr auf den Klimaschutz geachtet werden. »Bei der Jury werden Flüge nur noch in Ausnahmefällen genehmigt«, sagte Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer der dpa. Auch mit den Gastbühnen hätten sie die Vereinbarung, dass grundsätzlich keine Flüge stattfinden, sagte Büdenhölzer. »Wie immer gibt es Ausnahmen - aber was ich in der Nachhaltigkeitsdebatte gelernt habe: sich nicht mit Ausnahmefällen aufzuhalten, sondern das große Ganze im Auge zu behalten.« Auch das Publikum solle motiviert werden, auf Bus und Bahn umzusteigen. »Wir haben jetzt zum ersten Mal ein BVG-Ticket für den ABC-Bereich ins Festivalticket integriert. Weil wir uns wünschen, dass unsere Theaterzuschauerinnen und Theaterzuschauer nicht mit dem Auto kommen«, sagte Büdenhölzer. (dpa/jW)