»So was ist grenzwertig«

Peter Kneffel/dpa »Auch Eishockeyspieler können platt sein«: Eisbären-Torhüter Mathias Niederberger (l.) im Duell mit Münchens Ben Street (4.5.2022)

Was halten Sie von der physischen Belastung für die Profis aus Berlin, die zuletzt in der Deutschen Eishockeyliga auf dem Weg zur Meisterschaft an sieben Tagen fünf Spiele zu bestreiten hatten, einmal sogar zwei Matches binnen 24 Stunden?

Eine solche Belastung ist sicherlich grenzwertig, allerdings sprechen wir von Leistungssportlern mit außergewöhnlichen physischen und psychischen Fähigkeiten. Trotzdem braucht der Körper Ruhephasen, und von denen bekommt er bei so einer Belastung sicher zu wenige. Ein solches Pensum sollte nicht die Regel sein und muss medizinisch überwacht werden. Das wird auch getan. Trotzdem muss und wird so etwas die Ausnahme bleiben.

Wie ist es zu schaffen, dass Spieler, die nach dem Finale am 4. Mai zum Nationalteam stießen, bis zum WM-Beginn am 13. Mai wieder frisch und im Vollbesitz ihrer Kräfte sind?

Die Spieler sind nicht direkt zum Nationalteam gestoßen, sondern haben in enger Absprache mit dem Trainerteam und der medizinischen Abteilung aller Vereine eine Erholungsphase gehabt. Die Belastungssteuerung ist bei so einem Terminplan das Wichtigste. Außerdem wird jeder Spieler bei seiner Ankunft im Nationalteam durchgecheckt, da sind wir sehr penibel.

Dass sich das hohe Pensum der Auswahlspieler auf ihre Leistungen in einem kräftezehrenden WM-Turnier in Finnland mit sieben Gruppenspielen in elf Tagen plus anschließend möglicher ­K.-o.-Matches negativ auswirkt – so was ist ausgeschlossen?

Es mag etwas lapidar klingen, doch Eishockeyspieler sind ein solches Pensum grundsätzlich gewohnt. Egal, ob die Spieler aus der DEL oder aus der NHL zu uns anreisen, im Grunde kommen sie immer aus einer kräftezehrenden Saison. Wichtig ist, dass die Spieler körperlich gesund sind und sich mental gut bzw. belastbar fühlen. Darauf achten wir sehr. Nicht selten ist die Stimmung in einem Nationalteam von der physischen Fitness der Spieler abhängig. Ich kann sagen: Beim deutschen Team ist die Stimmung bestens.

Wie können Spieler nach den vorherigen Strapazen in den Meisterschaftsplayoffs anschließend noch ein solches WM-Programm durchstehen?

Am Ende ist es die Folge eines langjährigen Trainings. Der Körper ist da sehr anpassungsfähig. Die Belastungen im Eishockey sind andere als z. B. im Fußball, es wird eine enorme Schnellkraft und kurzfristige Regenerationsfähigkeit benötigt. Das Training ist darauf ausgelegt, aber es sind auch viele Regenerationseinheiten notwendig. Die Grundlage für so eine komplette Saison wird nicht in der WM-Vorbereitung gelegt, sondern in der Off-Season.

Eines der vier Finalspiele zwischen Berlin und München ging sogar über 84 Minuten, ohne dass bei den Cracks Ermüdungserscheinungen zu erkennen gewesen sind. Wohingegen man zum Beispiel bei Fußballprofis, wenn sie nach regulärer Spielzeit eine 30minütige Verlängerung bestreiten müssen, nicht selten Wadenkrämpfe und andere Symptome beobachtet.

Auch Eishockeyspieler können platt sein. Sie können jedoch Dauerbelastungen, wie sie im Fußball bei langen Spielzeiten vorkommen, durch häufige Wechsel entgehen. Die Bewegungen im Eishockey sind außerdem oft gleichförmiger, das ist vielleicht ein kleiner Vorteil. Ein Fußballer würde mit den Belastungen auf dem Eis nicht gut zurechtkommen. Umgekehrt hätten auch unsere Eishockeyspieler auf dem Fußballfeld sicherlich Probleme, ein Spiel ohne Krämpfe zu beenden.

Wie unterschieden sich die Belastungen beim Eishockey im Vergleich zu anderen Teamsportarten?

Vergleiche sind schwierig. Ein Eis­hockeyspieler ist auf Kufen unterwegs, die ein Fußballer für seine Wegstrecken zwischen zehn und 14 Kilometern pro Spiel nicht zur Verfügung hat. Im Eishockey kommen Topspieler selten auf mehr als 25 Minuten Eiszeit pro Spiel. Demgegenüber ist die Belastung in dieser Zeit für das Herz-Kreislauf-System und die Muskulatur sehr hoch. Darauf muss ein Spieler vorbereitet sein bzw. werden. Eishockeyspieler oder auch Basketball- und Handballspieler müssen sich von kurzen, hohen Belastungen schnell und effektiv erholen. Fußballer hingegen benötigen längere Erholungszeiten, weil die ausdauernden Belastungen anders auf den Körper wirken. Die medizinische Abteilung jedes Profiteams weiß sehr genau um diese Differenzierungen, um die jeweiligen Spieler optimal zu begleiten.