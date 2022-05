Haus ohne Fenster

Katrin Ribbe Sture Melancholie: Christian (Nikolai Gemel) und Bühnenarbeiter (Michael Sebastian)

Die engagierte Literatur hat in den letzten Jahren eine interessante Wendung vollzogen. Kritisierten frühere Kohorten politischer Autoren noch die sozialen Widersprüche, lieferten sie Theorie und Utopien für kommende Aufstände und Reformen, so ist inzwischen eine Art offensiver Rückzug ins Private zu beobachten. Die durchaus explizite politische Kritik findet ihren Ursprung in drastisch geschilderter Armut, häuslicher Gewalt, Krankheiten und dem frühen Tod von Eltern. Die Autoren dieser biographischen Prosa erzählen vom Aufwachsen in zerrütteten Familien, von Elend am Rande reicher Gesellschaften. Sie schließen an die Bekenntnisliteratur an, geben freimütig Einblicke in üblicherweise von der Scham sorgsam verborgene Räume, Orte wie die Berliner Straße in Kaiserslautern, einem sozialen Brennpunkt der Stadt.

Hier wuchs Christian Baron auf, der in »Ein Mann seiner Klasse« (Claassen-Verlag, 2020) von seiner Familie erzählt. Die Mutter Hausfrau, der Vater Möbelpacker, Gelegenheitsdieb und Säufer. Nacht für Nacht schlägt er seine Frau, die Kinder hören ihren Kopf gegen die Wand knallen. Als einige Wochen kein Gehalt kommt, hungert die Familie. Die Mutter stirbt mit Anfang dreißig, der Vater einige Jahre später. Aufgrund glücklicher Umstände schafft es Christian heraus aus diesem Milieu, er geht auf die Universität, wird Journalist, dann Autor und schließlich zum Erzähler dieser brutalen Geschichte. In vielem ähnelt sie den Büchern Didier Eribons oder Édouard Louis’, dessen Titel »Wer hat meinen Vater umgebracht?« sogar zitiert wird. Diese Texte verbinden die politische Anklage mit Gefühlen, mit Passionsgeschichten aus den Sozialbauten, zeigen die Schicksale hinter Slogans wie »Fördern und Fordern«.

Lukas Holzhausens Adaption des Stoffs premierte der kleinen Spielstätte des Schauspielspiels Hannover – nicht unbedingt ein Ort, an dem die Jury des Berliner Theatertreffens zuerst vorbeischaut. Eingeladen hat sie »Ein Mann seiner Klasse« aber dennoch. Und zwar völlig zu Recht. Dass der Sender 3sat die Arbeit aufgezeichnet hat, ist ebenfalls eine gute Wahl, denn hier geht durch die Fernsehregie kaum etwas verloren. Holzhausens Konzept ist schlicht, aber wirkungsvoll. Drei Schauspieler, einer davon noch im Kindesalter, erzählen den Text, meist mit Blick ins Publikum, eine Stimme vom Band steuert einige Sätze des Vaters bei – und im Hintergrund werkelt die ganze Zeit ein Bühnenarbeiter. Michael Sebastian, sonst im Trockenbau tätig, baut in knapp zwei Stunden ein Haus, malt Wände an, hängt Türen ein, stopft sich in Pausen Zigaretten und stellt sich in einigen Szenen auch mal zwischen die Schauspieler.

Text hat er keinen, und doch ist er so etwas wie das Zentrum des Abends: Er personifiziert die beschriebene Arbeiterklasse. Während Barons Roman seine Authentizität durch den Erzähler selbst erhält, so übernimmt auf der Bühne nebenbei Sebastian diesen Job, während er seine Arbeit verrichtet. Mit ihm im Rücken können Nikolai Gemel, Stella Hilb sowie der talentierte Kinderdarsteller Noah Ilyas Karayar eine Handlung vorantreiben, die ohne ihn wohl gekünstelt oder wohlfeil wirkte, so als wollte sich das bildungsbürgerliche Theater eine Geschichte anverwandeln, von der es selbst wenig weiß. Mit ihm aber können sie diese Geschichte wie jede andere erzählen.

Es gelingt ihnen sehr eindringlich. Nikolai Gemel gibt seinen Christian mit gebotener Zurückhaltung, er lässt den Text wirken, verlässt sich auf dessen schlichte Stärke. In seinem Ton schwingt stets eine sture Melancholie mit, es bleibt bis zuletzt auf poetische Weise unklar, was in ihm überwiegt: Wut oder Traurigkeit über die Verhältnisse. An seiner Seite gibt Stella Hilb mit pfälzischem Dialekt mal die Mutter, mal die Tante Christians, die Rollenwechsel markiert sie elegant, die Stimmlage wechselt, die Jacke wird hoch- oder runtergezogen, fertig. Während Gemels Christian nur selten laut wird, geradezu erdrückt scheint von den Mächten, die seine Kindheit prägen, erhebt Hilb mehr als einmal ihre Stimme, wütet meist über die Macht der Männer, seien es die zu Hause oder die beim Amt. Ihre Schreie nach Respekt hallen noch nach, als der Arbeiter Michael Sebastian die letzte Wand einhängt. Das Haus ist zu Ende gebaut, es hat keine Fenster, das Prekariat ist am Schluss wieder gut verborgen. Die Einsichten von zuvor jedoch, sie wirken nach.