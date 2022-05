Luft unter den Flügeln

Sebastian Gollnow/dpa Kranichspitze hofft auf volle Auslastung der Flieger (10.5.2022, Frankfurt am Main)

Er klang beinahe enthusiastisch: »Die Krise war gestern. Die Lufthansa Group geht wieder in die Offensive«, hatte Konzernboss Carsten Spohr vor der am Dienstag online abgehaltenen Hauptversammlung lauthals verkündet. In der Tat, im ersten Quartal 2022 konnte Europas größte Fluggesellschaft den bereinigten Betriebsverlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) von rund einer Milliarde Euro auf 591 Millionen Euro senken. Nicht nur das: Der Umsatz schnellte im Vergleich zum Vorjahresquartal um 110 Prozent in die Höhe, von 2,56 auf 5,36 Milliarden Euro. Unter dem Strich bleiben dennoch Miese, netto knapp 590 Millionen Euro. Und Zehntausende wegrationalisierte Jobs.

Eine Rosskur, die Spohr in seinem Redebeitrag am Dienstag vormittag vor den Anteilseignern an den Bildschirmen feierte. Von ehemals weltweit 140.000 Beschäftigten vor der Coronakrise auf 104.000. Jeder vierte Kollege beim Kranich wurde also in den vergangenen anderthalb Jahren vor die Tür gesetzt. Effizienter seien nun die Strukturen, die Kosten geringer, der Konzern »nachhaltiger und fokussierter«, behauptete Spohr. »Ich bin stolz darauf, dass wir diesen Abbau sozialverantwortlich bewältigen konnten.«

Optimismus versprühen, sei durchaus richtig, sagte der Vorsitzende der Kabinengewerkschaft Unabhängige Flugbegleiterorganisation (UFO), Daniel Kassa Mbuambi, am Dienstag im jW-Gespräch. Schließlich steige das Passagieraufkommen rasant. Aber: »Eine Aufbruchstimmung ist bei der Belegschaft noch nicht angekommen.« Kein Wunder: Zahlreich waren die Einschnitte für die Beschäftigten der Kabine. Mbuambi: »Mit dem im August 2020 abgeschlossenen Krisentarifvertrag haben wir ein Einsparvolumen von 500 Millionen Euro mit der Konzernspitze vereinbart«. Ein extrem schwerer Schritt damals, zugleich ein großer Beitrag der Mitarbeitenden zur Krisenregulierung, so der UFO-Chef weiter. Ein Beispiel: Nach dem Wegfall der Kurzarbeiterregelung verzichten Kabinenkollegen auf mehr als sieben Prozent ihres Gehalts. Die Inflation kommt jetzt noch hinzu. Spielraum zum Nachverhandeln besteht indes nicht, der Tarifvertrag läuft bis Ende 2023.

Und: Weitere Stellenstreichungen dürften folgen – bei der Wartungstocher Lufthansa Technik (LHT) mit ihren zirka 20.000 Beschäftigten etwa. Die Begründung: Der Konzern wolle sich wieder verstärkt auf das Kerngeschäft, also den Transport von Waren und Menschen konzentrieren. Spohr zufolge könnte es bereits 2023 zur Trennung von der LHT kommen, zumindest zu einem Teilverkauf. Nicht an irgendwen, sondern an Private-Equity-Investoren, berichtete das Handelsblatt in seiner Dienstagausgabe und bezog sich dabei auf Brancheninsider. Ferner steht das konzerneigene Kreditkartengeschäft »Airplus« auf der Abschussliste. Spohr rechnet simpel: »Jede Transaktion muss Wert schaffen«. Planspiele, die Mbuambi aufhorchen lassen. Zumal LHT als »Stabilitätssäule« gilt, eng mit dem Unternehmenskerngeschäft verquickt ist und schwarze Zahlen schreibt. »Wir blicken mit Argusaugen auf die Entwicklung bei LHT und etwaige Risiken für Beschäftigte«, versicherte Mbuambi.

Spohr hingegen schaut auf seine Anteilseigner, wünscht sich von ihnen weiterhin »starke Nerven«. Der Grund: keine Dividende. Zwar hatte Lufthansa bereits Mitte November 2021 die Milliardenschwere Staatshilfe zurückgezahlt, der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) bleibt aber an der Lufthansa Group beteiligt. Solange das so ist, gehen Aktionäre leer aus, räumte der Boss ein. Kleinlaut.