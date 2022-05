»›Ella‹ ist froh, dass so viele sie unterstützt haben«

Boris Roessler/dpa Lange gefordert, endlich erreicht: Demonstration mit Pyrotechnik zur Freilassung der als »Ella« bekannten Aktivistin (Frankfurt am Main, 24.6.2021)

Am Montag wurde die als »Ella« bekannte Umweltaktivistin überraschend aus der Haft entlassen. Das Gießener Landgericht hatte sie nach Protesten gegen die Abholzung des Dannenröder Waldes wegen angeblicher Körperverletzung eines Polizisten verurteilt. Warum hat die Aktivistin nun ihre Identität preisgegeben, nachdem sie es zuvor nicht getan hatte?

»Ella« hat zunächst versucht freizukommen, ohne ihre Identität preiszugeben. Sie musste aber erkennen, dass das nicht möglich sein wird. Aus ihrer Sicht hat sie ihre Energie zuletzt falsch eingesetzt, weitere Lebenszeit möchte sie nicht verschwenden. Für »Ella« ist die vorherrschende Bestrafungs­industrie ein großes Problem. Sie hat erfahren müssen, dass viele Frauen ungerechterweise im Frauengefängnis eingesperrt sind, so wie auch sie selbst. Resozialisierung, so sagt sie, verlangt nach Fürsorge, nicht nach ständiger Kontrolle.

Die 31jährige Irin soll sich 2020 bei der Räumung eines Protestcamps im »Danni« in rund 15 Metern Höhe auf einem Baum gegen ihre Festnahme gewehrt haben. In erster Instanz wurde sie wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf Polizeikräfte zu zwei Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt, in der Berufung zu einem halben Jahr weniger.

Und das, obwohl ihre auf Video festgehaltene Beinbewegung nachweislich keinen Beamten berührt hatte. Selbst der Umstand, dass die Polizisten nach Sichtung der Aufnahmen ihre Falschaussagen im Prozess eingestanden, änderte nichts. Den Haftbefehl hebt das Landgericht auch jetzt nur auf, weil »Ella« ihre Identität preisgegeben hat. Ihre Anwältin hat Revision eingelegt, um den Fall vor das Oberlandesgericht in Frankfurt zu bringen. Es muss einen Freispruch geben. Alles andere wäre nicht gerecht.

Sie haben die Aktivistin am Montag vor dem Gefängnis in Empfang genommen. Wie war die Stimmung an diesem Tag?

Zunächst feierten wir dort zu zehnt, die Gruppe »Lebenslaute« sang Willkommenslieder. Später kamen 30 Aktivistinnen und Aktivisten hinzu, die zuvor einen Gerichtsprozess begleitet hatten. Dort ging es um Proteste gegen Genehmigungen von Waffenlieferungen, genauer um die Besetzung des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Dieses Verfahren wurde gegen Zahlung von 500 Euro eingestellt.

»Ella« ist froh, dass so viele Menschen sie unterstützt haben: vor dem Knast, mit Pressearbeit, mit ihrer Präsenz bei den Gerichtsterminen im Saal. Diverse freie Radios haben berichtet, selbst bürgerliche Medien. »Ella« meint, dass viele Menschen durch die Beobachtung des Prozesses einen kritischeren Blick auf die Justiz bekommen haben. Sie haben gesehen, dass Urteile mitunter von bestimmten Interessen geleitet sind.

Was meint sie damit?

Nach »Ellas« Auffassung geht es um Machterhalt und Geld. Das Autobahnprojekt, für das der »Danni« gerodet werden soll, ist ein Milliardenprojekt. Man habe versucht, aus ihrem Fall einen Schauprozess zu machen – auch um andere Aktivistinnen und Aktivisten davon abzubringen, sich weiterhin für den Erhalt der Natur zu engagieren. Die Bewegung gegen unnütze Großprojekte ist aber vielerorts stark, genauso wie die Solidarität mit all jenen, die ins Gefängnis gesperrt werden.

Wie wird es nun mit »Ella« weitergehen, abgesehen von der juristischen Aufarbeitung Ihres Falls?

Ihr Ziel ist es, wieder die Natur zu genießen. Sie sagt, sie könne es kaum abwarten, wieder in einem Baumhaus zu sitzen. Zugleich will sie weiter Systemkritik üben und sich dagegen verwehren, dass ein vermeintlich grüner Kapitalismus als Heilsbringer gepriesen wird. Mittlerweile verkaufen selbst manche Rüstungsunternehmen ihre Produkte als »grün«. Angesichts des Ukraine-Kriegs fordert »Ella«, dass viel mehr darüber nachgedacht wird, wie Frieden geschaffen werden kann.