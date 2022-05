Vetorecht für Kiew

Valentyn Ogirenko/REUTERS Baerbock hisst am Dienstag die Nationalflagge vor der deutschen Botschaft in Kiew

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen) hat der Ukraine zugesichert, »über ihren Kopf hinweg« werde es keine künftige Verständigung zwischen der BRD und Russland geben. Bei einem Besuch in Kiew sagte sie am Dienstag in Gegenwart ihres ukrainischen Kollegen Dmitro Kuleba auch, der Verzicht Deutschlands auf den Bezug russischer Energieträger sei endgültig. Mit einem Land, das sich nicht an Regeln halte, könne es keine Normalität geben, so Baerbock. Zudem besuchte sie die von der Ukraine zurückeroberten Vorstädte Irpin und Butscha und eröffnete die deutsche Botschaft wieder an ihrem eigentlichen Dienstsitz.

Unterdessen verstärkt die Ukraine den Druck auf die EU, das Land schnell aufzunehmen. Wenn die EU glaube, den Beitrittsprozess in die Länge ziehen zu können, werde Kiew das nicht hinnehmen, sagte Außenminister Kuleba gegenüber der britischen Tageszeitung Financial Times am Dienstag. Frankreich, das derzeit den EU-Ratsvorsitz innehat, hatte zuletzt deutlich gemacht, dass bis zu einem Beitritt der Ukraine Jahre oder auch Jahrzehnte vergehen könnten. Kiew hatte im Frühjahr den Antrag abgegeben. Die EU-Kommission will dazu im Juni offiziell Stellung nehmen. Kuleba erweiterte auch die eigenen Kriegsziele. Die anfangs von Kiew genannte Forderung eines russischen Rückzugs auf die Ausgangspositionen vor Kriegsbeginn sei nicht mehr aktuell, sagte Kuleba. Nun verlange Kiew die vollständige Räumung des Staatsgebiets und damit auch die Aufgabe der »Volksrepubliken« Donezk und Lugansk.

Kulebas Äußerungen stehen im Kontrast zu Meldungen über russische Geländegewinne im Donbass. Aussagen aus Lugansk, die eigenen Truppen hätten inzwischen die Grenzen des Bezirks erreicht, wurden in Kiew nicht bestätigt. Aus Äußerungen regionaler ukrainischer Politiker geht hervor, dass russische Truppen offenbar kurz davor stehen, mit der Straße von Lisitschansk nach Bachmut die letzte Route zu blockieren, über die sich die in der Region kämpfenden ukrainischen Truppen versorgen oder zurückziehen können. Aus Mariupol wurden weitere Bombenangriffe auf das noch von ukrainischen Truppen gehaltene Stahlwerk gemeldet. Angeblich versucht Kiew, die Evakuierung der Soldaten in ein Drittland zu erreichen.