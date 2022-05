Proteste gegen Diktatorensohn

Eloisa Lopez/REUTERS

Nach der Präsidentenwahl auf den Philippinen haben am Dienstag Hunderte Menschenrechtsaktivisten und Studenten vor dem Büro der Wahlkommission in Manila demonstriert. Sie warfen der Behörde Wahlbetrug vor und wollen den Sieg von Ferdinand Marcos junior nicht anerkennen. Dem am Dienstag bekanntgegebenen vorläufigen Ergebnis zufolge kam der Diktatorensohn auf 56 Prozent der Stimmen. Er erhielt damit mehr als doppelt so viele Stimmen wie seine Hauptrivalin, die amtierende Vizepräsidentin Leonor Robredo. (dpa/AFP/jW)