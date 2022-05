Derzeit der Beste

Madrid. Das Finale des Sandplatz-Masters-1000 in Madrid hat Carlos Alcaraz gegen Alexander Zverev in nur 62 Minuten mit 6:3, 6:1 überzeugend für sich entschieden. Der 19jährige aus Murcia hatte zuvor im Turnier bereits nacheinander Rafael Nadal und Novak Djokovic geschlagen. Zverev hatte 2018 und 2021 in Madrid triumphiert und nach dem 6:4, 3:6, 6:2 im Halbfinale gegen seinen bisherigen Angstgegner Stefanos Tsitsipas auf den ersten Turniersieg in diesem Jahr gehofft. Doch Alcaraz, der Nadal und Djokovic jeweils in drei Sätzen niedergekämpft hatte, erwies sich als der eindeutig stärkere Spieler und holte nach Miami seinen zweiten ATP-Masters-1000-Titel der Saison. (sid/jW)