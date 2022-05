Einheit der Kunden

Hamburg. Das internationale Bündnis Fan Supporters Europe hat sich in einem offenen Brief nochmals klar gegen die ab 2024 geplante Reform der Champions League ausgesprochen. Im Gegensatz zu Vereinen und Funktionären sei die Position der Anhänger auch einheitlich. Als Gründe für ihre Haltung führten die Fans den überfüllten Spielkalender, die Qualifikationskriterien sowie mangelnde Solidarität an. »Letztendlich wird Ihre Entscheidung den Fußball für eine Generation prägen und sich auf jede Liga, jeden Verein, jeden Spieler und jeden Fan in Europa auswirken«, hieß es in dem Schreiben an die europäische Fußballunion UEFA. Es gehe darum, sich um »ernste Angelegenheiten« zu kümmern und nicht um »jugendliche Tagträume von verlängerten Halbzeitshows, wochenlangen Endspielen und ähnlichen Super-Bowl-Abklatschspielen«. (sid/jW)