Der nächste Coup

Gian Mattia Mattia/IMAGO/LaPresse Schnellster am Gipfel: Schlitzohr Rick Zabel (8.5.2022)

Die in Ungarn gefahrenen ersten drei Tage des 105. Giro d’Italia erwiesen sich als erstaunlich kurzweilig. Vorigen Freitag startete das Peloton mit dem Grande Partenza (Prolog) in Budapest zur ersten Etappe über topfebene 195 Kilometer nach Visegrad. Lediglich die letzten fünf Kilometer hielten eine Herausforderung bereit – den nicht sehr steilen Schlussanstieg mit maximal acht und durchschnittlich weniger als fünf Prozent Steigung. Doch aufgrund der Länge fielen die ausgewiesenen Sprinter schnell zurück. Mehrere Angriffe scheiterten, die Hauptmeute der Fahrer blieb bis 150 Meter vor der Ziellinie zusammen. Im nun folgenden, packenden Bergaufsprint setzte sich der als Topfavorit für diese Ankunft gehandelte Mathieu van der Poel recht souverän durch. Lediglich die aktuelle Hoffnung des afrikanischen Radsports, der Eritreer Biniam Girmay (Wanty-Gobert), konnte dem Niederländer vom Team Alpecin-Fenix einigermaßen Paroli bieten und wurde mit einer guten Radlänge Rückstand Zweiter.

Die zweite Etappe am Samstag bot ein kurzes, aber knackiges Einzelzeitfahren in der ungarischen Hauptstadt. Die Strecke vom Heldenplatz in Pest über die Margaretenbrücke nach Buda und hinauf zur Fischerbastei verlangt den Fahrern mehr ab, als die 9,2 Kilometer auf dem Papier erahnen ließen. Der Schlussanstieg von knapp 1.500 Metern Länge mit einer anfänglich 14prozentigen Steigung sorgte nicht nur für Zeitabstände, – es siegte überraschend der Brite Simon Yates (Bike-Exchange), der bisher noch nie durch besondere Zeitfahrqualitäten aufgefallen war, – die Rampe hielt auch eine sehr charmante Gelegenheit parat, denn der Zielanstieg wurde als Bergwertung ausgelobt. In dem Streckenabschnitt wird die Zeit extra genommen, der zeitschnellste Starter gewinnt die Punkte für das Blaue Trikot der Bergwertung. Rick Zabel (Israel-Premier Tech), Sohn des früheren Spitzensprinters Erik Zabel, wiederholte seinen Coup vom Giro 2020. Bereits damals hatte er beim Einzelzeitfahren in Palermo die Bergpunkte im Visier gehabt. »Bis zum Fuß der Schlusssteigung bin ich locker gefahren und habe denn im Schlussanstieg alles rausgehauen. Ich wollte die drei Punkte (…) Deshalb werdet ihr mich morgen im Maglia Azzurra sehen«, erklärte er am Samstag seine Taktik.

Tags drauf durfte er die dritte Etappe im Blauen Trikot des besten Kletterers fahren. Ein schöner Erfolg, vor allem weil Zabel als Sprinter gilt. Die 201 Kilometer von Kaposvar nach Balatonfüred am Sonntag führten durch die malerischen Landschaften Westungarns direkt am Nordufer des Balaton entlang. Der Brite Mark Cavendish nutzte diese erste echte Gelegenheit für die Sprinter und triumphierte in einem engen Finale. Der Altmeister profitierte von der optimalen Vorbereitung seines Teams Quick-Step Alpha Vinyl und zeigte erneut, dass mit ihm trotz seiner mittlerweile 36 Jahre immer zu rechnen ist. Auf der Halbinsel Tihany, 13 Kilometer vor dem Ziel, wurde übrigens die einzige Bergwertung der Etappe ausgefahren. Zabel ließ sich die Chance nicht entgehen. Er holte die notwendigen Punkte, um das Blaue Trikot auch nach dem gestrigen Ruhetag zu tragen. Am heutigen Dienstag steht die Bergankunft am Ätna auf dem Plan, der Giro kehrt mit Furore nach Italien zurück. Die 23 Kilometer lange und im Schnitt knapp sechs Prozent steile Zielauffahrt zum Vulkan könnte bereits zu einem Schlüsselmoment werden. Fraglos wird es zum Kräftemessen der Gesamtfavoriten kommen, ein erster Fingerzeig auf den weiteren sportlichen Verlauf der Rundfahrt ist zu erwarten. Spätestens am kommenden Sonntag wird weiter selektiert. Das Ziel der zweiten Bergankunft ist das östlich von Rom in den Abruzzen liegende Blockhaus.