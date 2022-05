Mohamed Elmur Glamourfaktor Afrikanizität – »Alfundug« von Mohamed Elmur

Im Mai vor zwei Jahren wurden die Kurzfilmtage Oberhausen vom ersten Lockdown brutal früh aus der Bahn geworfen. Der Festivalleiter reagierte sofort mit einer Onlineausgabe, umständehalber wurde das so auch 2021 durchgezogen. Für Lars Henrik Gass, der einen inklusiven und expansiven Kinobegriff vertritt, war dieser Schritt folgerichtig. Vor allem sollte nicht über Verluste von Öffentlichkeit und Interaktion geklagt, es sollte vielmehr nach vorne geschaut werden. Und da der Onlinekanal nun einmal etabliert ist, blieb es auch diesmal dabei.

Im Distanzmodus

In dieser Mischform, »hybrides Festival« genannt, hat sich der Programmdruck der Kurzfilmtage nun allerdings auch weiter erhöht. In Oberhausen wird schon traditionell in wenige Tage viel mehr gepackt als anderswo. Dass der Coronakater noch nicht ganz abgeklungen ist, war auch zu bemerken: Es waren weniger Besucher da. Deutlicher als sonst ging es jetzt um die (halb-)professionellen Interaktionen, die Akteure wurden dann zu ihrem eigenen Publikum.

Neben den diversen medialen Erweiterungen wie Projektionen auf Objekte oder den performativen Settings, auf die man in Oberhausen immer viel Wert legt, sind in den Programmen aber nach wie vor auch die Echos älterer Traditionen zu erkennen. Das, was mediale Voraussetzungen befragt oder vom Leuchten und der maschinellen Beweglichkeit von Bewegtbildern fasziniert ist und immer noch »experimentell« genannt wird (hier auch historisch eingerahmt von einer Morgan-Fisher-Werkschau). Vor allem war aber die Entscheidung, Rainer Komers’ »Zigeuner in Duisburg« von 1980 als Eröffnungsfilm zu zeigen, eine Verbeugung vor dessen Werk und einer schon selten gewordenen Qualität: ein Typ Dokumentarfilm, der sozialpolitisch konkret agiert und von der Zugewandtheit zu seinem menschlichen Gegenüber lebt.

Denn auch in den Wettbewerben überwogen die essayistischen Ansätze, die ihre Objekte oft im Distanzmodus betrachten, etwa durchökonomisierte Stadträume in »Notes from the Periphery« über den rasant wachsenden Hafen von Laem Chabang (Tulapop Saenj­aroen) oder vorstädtische Randzonen, wo architektonisch Geplantes nur Grenzen zur Unordnung zieht (»I Had A Dream About the Subway Explosion«). Erstaunlich häufig ging es um Verluste und Bürden, die die Vergangenheit hinterlässt. Anna Vasof sucht das Haus ihrer Kindheit auf, dessen Inneres von einem Hochwasser verwüstet wurde (»Saving Some Random Insignificant Stories«). Mooyoung Kims »Hwang Ryong San/Gold Dragon Mountain« arbeitet ein Massaker der südkoreanischen Polizei an der Bevölkerung zu Beginn des Koreakriegs auf.

Panafrikanische Orientierung

Aber gleichgültig, ob historisierend oder gegenwärtig, urban oder ländlich, familiär oder utopisch, das Atmosphärische überwog, skizzenhaft intime Voice-overs und von säuselnden, rauschenden oder wimmernden ­Elektronik-Scores umspülte Bilder, die zu Trägern von Melancholie, Sehnsucht, Missmut oder Unbehagen werden.

Das Ultrasensible wird allenthalben kultiviert, und Lior Shamriz’ »Port Saïd, Santa Cruz, Sarmad Kashani« treibt das ins Extrem. Das bekannte und häufig ausgestellte Studiofoto einer Frau von 1900, die Bildunterschrift nennt sie »Jodin of Port Saïd«, löst Spekulationen über Kleiderregeln und eine untergegangene Diaspora aus, da die Frau ein orientalisches Gewand mit tiefem Brustausschnitt trägt. Eine zweite Linie verfolgt die Lebensdaten von Sarmad Kashani, mit der sich auch zeitgemäße Ambivalenzen historisieren lassen. Der jüdisch-persisch-armenische Lyriker und Mystiker führte Anfang des 17. Jahrhunderts eine gleichgeschlechtlich begehrende Existenz zwischen Sprachen, Imperien und Religionen. Was eigentlich Wiki-Wissen ist, wird von Shamriz in ruhigen Voice-overs erotisiert und durch die Projektion des Recherchematerials auf den eigenen nackten, zusammengerollten Körper lyrisiert.

So intim und ausgefeilt ging es in den Filmen der umfangreichsten Reihe des Festivals dann nicht zu. Die Kuratorinnen von »Synchronisieren! Panafrikanische Filmnetzwerke« hatten viel historisches Material zusammengebracht, aus dem sich diverse Aspekte der postkolonialen Aufbrüche im Afrika seit den 1960er Jahren entfalten ließen. »Résonances d’un rêve« von Mouatheqat/Dox Box Collective (2021) umkreist den Moment nach der Entkolonialisierung in Tunesien, der Fragen nach der Zukunft aufwirft. Für die Studenten war klar, und so haben sie es »geträumt«: Sie sollte sozialistisch sein. Inzwischen sind sie milde ergraut, glauben aber, dass die Fackel der alten Kämpfe an irgendwelche »Arabellionen« übergeben worden ist.

In anderen Arbeiten wurde eher panafrikanisch gedacht. Seit den 1960ern spielten dafür gerade Filme eine wichtige Rolle. Auch in afrikanischen Universitätsstädten schlug sich die Filmklubbewegung nieder. Aus ihr gingen die Filmfestivals von Karthago und Ouagadougou mit ihrer ausdrücklich panafrikanischen Orientierung hervor. Aber wie so oft, wenn nicht ökonomisch oder politisch, sondern im Namen der Kultur argumentiert wird, bleibt vage, worin die zivilisierende Wirkung genau bestehen würde. Dagegen wirkte »Ali im Wunderland« von Djouhra Abouda und Alain Bonnamy (1975) erfrischend handfest: Eine 60minütige Suada gegen ein Frankreich, das sich ein Heer algerischer Arbeiter als Sklaven hält, um seine großen Baumaßnahmen durchzuführen.

Vielleicht Humor?

Dass politische Kämpfe nicht unbedingt künstlerische Traditionen begründen, machte der Abgleich mit aktuellen Produktionen im Wettbewerb deutlich. In »Twin Lakes Haven« von Mbabazi Sharangabo Philbert Aimé (Ruanda) geht das Soziale in einer sanften, sensuell erfassten Dreiecksgeschichte auf. »Alfundug« von Mohamed Elmur (Sudan) macht Afrikanizität zu einem Glamourfaktor und erinnert an wavige 1980er-Filme wie die von Ulrike Ottinger. Da war förmlich zu spüren, wie dieses in Wüstenlandschaften gedrehte queere Plädoyer für die individuelle »Selbstverwirklichung durch Kreativität und Bewusstsein« islamistische Puristen um den Schlaf bringt. Und was will man mehr. Vielleicht Humor? In dieser Kategorie war der fröhliche »Bong Xa Bong/Soapy Faggy« von Pham Nguyen Anh Tu die angenehm grelle Ausnahme.