Guerilla meldet Chemiewaffeneinsatz durch türkische Armee

Bernd von Jutrczenka/dpa Protest gegen Angriffe der türkischen Armee auf Kurden (Berlin, 2.2.2021)

Behdinan. Die türkische Armee hat bei ihrer laufenden grenzüberschreitenden Militäroperation gegen kurdische Guerillakämpfer im nordirakischen Bergland erneut chemische Kampfstoffe eingesetzt. Von dem massiven Chemiewaffeneinsatz seien Guerillastellungen an den Bergen Werxele und Kuro Jahro betroffen, meldete die Nachrichtenagentur ANF am Donnerstag unter Berufung auf das Pressezentrum der Volksverteidigungskräfte (HPG). Die HPG erklärte, ihrerseits Sabotageaktionen gegen die Invasionstruppen verübt zu haben und Scharfschützen einzusetzen, dabei seien zuletzt am Mittwoch sieben Soldaten getötet worden. Ankara hat Mitte April eine neue Großoffensive gegen die Guerilla der Arbeiterpartei Kurdistans im Nordirak begonnen. Neben Luft- und Artillerieangriffen kommen auch Bodentruppen zum Einsatz. (ANF/jW)