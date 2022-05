Die Kosovo-Frage: Serbiens Präsident in Berlin

Wolfgang Kumm/dpa Großer Mann, kleines Land und kleiner Mann, großes Land

Berlin. Serbiens Staatspräsident Aleksandar Vucic hat eine Annäherung mit dem Nachbarland Kosovo in Aussicht gestellt. Er werde alles geben, um einen Kompromiss zu erreichen, versicherte Vucic am Mittwochabend nach einem Treffen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin. Am Abend sollten in der Bundeshauptstadt noch direkte Gespräche zwischen Vucic und dem kosovarischen Ministerpräsidenten Albin Kurti stattfinden, der zuvor ebenfalls im Kanzleramt zu Gast war.

Scholz betonte, Fortschritte in dieser Frage seien von »enormer Bedeutung« für die angepeilte EU-Mitgliedschaft beider Länder. »Alle offenen Fragen müssen in diesem Dialog geklärt werden.« Das überwiegend von Albanern bewohnte Kosovo hatte sich 1999, nachdem die NATO die Bundesrepublik Jugoslawien einem monatelangen Bombardement ausgesetzt hatte, von Serbien losgelöst und 2008 für unabhängig erklärt. Serbien hat dies bis heute nicht anerkannt und erhebt weiter Anspruch auf das Territorium des von Deutschland und den meisten anderen EU-Ländern, aber immer noch von 120 Staaten eben nicht anerkannten Staates.

Scholz versicherte, Serbiens Beitrittsprozess zur EU werde von Deutschland intensiv unterstützt. Dafür müsse das Land allerdings seinen Reformweg konsequent fortsetzen – vor allem in Fragen von Rechtsstaatlichkeit, Medienfreiheit und der Bekämpfung der organisierten Kriminalität. Vucic möchte sein Land in die EU führen, mit der seit 2014 Beitrittsverhandlungen laufen. (dpa/jW)