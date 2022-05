Vorsitzender des Ostausschusses legt Amt nieder

Uwe Anspach/dpa Firmen wie die BASF (hier Werksgelände in Ludwigshafen), die im Ost-Ausschuss engagiert sind, müssen sich jetzt nach einem neuen Verbandsvorsitzenden umschauen

Berlin. Der Vorsitzende des Ostausschusses der deutschen Wirtschaft, Oliver Hermes, gibt sein Amt auf. Der Vorstandsvorsitzende der Wilo Gruppe werde das Ehrenamt am 1. Juni nach drei Jahren Amtszeit niederlegen, teilte die Firma am Dienstag abend mit. Der Ostausschuss vertritt Interessen der deutschen Firmen in Osteuropa und den ehemaligen Sowjetrepubliken. Während früher ein Schwerpunkt Russland war, haben die Handelsbeziehungen mit den osteuropäischen EU-Nachbarn immer mehr an Bedeutung gewonnen. (Reuters/jW)