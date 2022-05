Uneins über die NATO

Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa Eindeutige Symbole für den Sozialismus: Die rote Fahne und die rote Nelke

Endlich können wir »unseren Tag der Arbeit wieder hier auf dem Hauptmarkt feiern«. Mit diesen Worten begrüßte Kevin Wagner, Trierer DGB-Gewerkschaftssekretär, die Gäste der DGB-Kundgebung am 1. Mai 2022. Nach zweijähriger Pause schlossen sich rund 500 Teilnehmer dem Demozug und der darauffolgenden Kundgebung unter dem Motto »Gemeinsam Zukunft gestalten« an. Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) erinnerte an die letzten zwei Jahre, in denen Trier neben der Pandemie auch mit der Flutkatastrophe von 2021 und der Amokfahrt vom Dezember 2020 zu kämpfen hatte. Denise Federspiel von der Eisenbahnergewerkschaft EVG kritisierte die Energiepauschale. Seniorinnen und Senioren, Auszubildende und Studierende müssten in derartige Entlastungspakete miteinbezogen werden. Das Neun-Euro-Ticket, das ab dem 1. Juni drei Monate gelten soll, werde von der EVG begrüßt, die Gewerkschafterin mahnte allerdings: Das Neun-Euro-Ticket könne eine Überforderung des ÖPNV bedeuten, da nicht genügend Kapazitäten für eine abrupt steigende Fahrgastanzahl bestünden. Unter diesen Defiziten würde im Endeffekt das Personal leiden.

Folgende Themen wurden von den anwesenden Gewerkschaften – darunter EVG, Verdi, IG Metall und die katholische Arbeitnehmerbewegung – gemeinschaftlich getragen: die Notwendigkeit eines Inflationsausgleichs und Reallohnzuwächse, Vermögensabgaben für Reiche und Superreiche und die Aussetzung der Schuldenbremse. Die Aufrüstung der Bundeswehr wurde abgelehnt. Die eindringlichste Forderung auf der Veranstaltung war: Solidarität mit den Opfern von Krieg und Unterdrückung. Gewerkschafter Wagner betonte die Friedensarbeit seines Verbands und von Bündnispartnern in Form von Kundgebungen, Hilfstransporten in die Ukraine und der Unterstützung geflüchteter Menschen.

Auch das »Maibündnis Trier«, dem die DKP und die SDAJ angehören und das bereits vor der Pandemie im Anschluss an die DGB-Kundgebung traditionell eine Demonstration und ein antikapitalistisches Straßenfest veranstaltet hat, sprach sich klar gegen den Angriffskrieg Russlands aus. Aufgrund der unterschiedlichen Bewertung der NATO und ihrer Rolle in diesem Krieg zogen die Jusos, die Grüne Jugend, Verdi und andere vormalige Unterstützer ihre Teilnahme am Maibündnis allerdings zurück. Der Redner der SDAJ Trier machte klar: Quelle des Kriegs ist der Kapitalismus und unter Krieg leiden besonders die Arbeiterinnen und Arbeiter. Theresia Görgen, die Stadträtin der Linken und aktive Gewerkschafterin, warnte in ihrer Rede auf der Demo des »Maibündnisses« vor einem handzahmen DGB, der als Partner der politischen Eliten und der Wirtschaft zu einem zahnlosen Tiger verkomme.