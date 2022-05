Alte Bekannte

Gelsenkirchen. Der FC Schalke 04 kehrt in die Fußballbundesliga zurück. Der Spitzenreiter der 2. Liga gewann am Samstag mit 3:2 gegen den FC St. Pauli und kann nicht mehr von einem Aufstiegsplatz verdrängt werden. Am selben Tag sicherte sich der FC Nantes zum ersten Mal seit 2000 wieder den französischen Fußballpokal. Der Tabellenneunte der Ligue 1 gewann am Samstag in Paris das Finale gegen OGC Nizza mit 1:0. Ebenfalls am Samstag tütete der FC Porto seine 30. portugiesische Meisterschaft ein. Dank des 1:0 gegen Benfica Lissabon kann Porto einen Spieltag vor Saisonende nicht mehr eingeholt werden. (dpa/jW)