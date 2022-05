Einmal gegen Ali

Hamburg. Der ehemalige Boxeuropameister Jürgen Blin ist am Samstag in Hamburg im Alter von 79 Jahren gestorben. Das bestätigte sein Sohn am Sonntag. Blins größter Erfolg war der Gewinn der Europameisterschaft im Schwergewicht gegen den Basken José Manuel Urtain im Juni 1972. Sein bekanntester Kampf war das Duell mit Muhammad Ali im Dezember 1971 in Zürich. Blin verlor durch K.o. in der siebten Runde. (dpa/jW)