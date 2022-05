Klasse vs. Klitschko

Las Vegas. Der russische Profiboxer Dmitri Biwol hat seinen Weltmeistertitel der WBA im Halbschwergewicht verteidigt. Der 31jährige besiegte den mexikanischen Starboxer Sául Álvarez am Samstag (Ortszeit) in Las Vegas etwas überraschend nach Punkten. Alvarez ist eine Gewichtsklasse tiefer der unangefochtene Champion. »Ich habe mir heute selbst bewiesen, dass ich der Beste in meiner Klasse bin«, sagte der Russe, der nach 20 Siegen noch ungeschlagen ist. Der Kampf hatte bereits zuvor für Aufregung gesorgt. Wladimir Klitschko hatte in der Zeitung The Guardian eine Absage wegen des Ukraine-Kriegs gefordert. (dpa/jW)