Litauen: 2.500 Geflüchtete in Haft

Janis Laizans/REUTERS Inhaftierte Geflüchtete in Kazitiskis, Litauen (August 2021)

Die Nichtregierungsorganisation »Ärzte ohne Grenzen« berichtete am Freitag abend über inhaftierte Geflüchtete im Baltikum:

In Litauen sind mehr als 2.500 Geflüchtete und Migrant*innen seit neun Monaten unter menschenunwürdigen Bedingungen in Haft. Sie waren aus Belarus nach Litauen gekommen. Ärzte ohne Grenzen ist äußerst besorgt um die psychische Gesundheit der Menschen, die unter den Auswirkungen der langanhaltenden Inhaftierung leiden, und fordert die litauischen Behörden auf, die willkürliche Festsetzung sofort zu beenden. »Unsere Teams haben gesehen, welche körperlichen und psychischen Schäden die Menschen von der Inhaftierung davontragen«, sagt Georgina Brown, Landeskoordinatorin von »Ärzte ohne Grenzen« in Litauen. »Die willkürliche Inhaftierung von Geflüchteten und Migrant*innen in Litauen muss sofort enden. Alle Asylanträge sollten so schnell wie möglich einer fairen Prüfung unterzogen werden.« (…)

In einem offenen Brief an die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten forderte die Gesellschaft Kultur des Friedens (GKF) am Sonnabend eine verantwortungsvolle Berichterstattung zum Krieg in der Ukraine:

Wir erleben eine von Krieg geprägte Zeit. 40 Verteidigungsminister der NATO trafen sich letzte Woche in Ramstein, um den Krieg zu gewinnen, und im Bundestag soll ein enormer Rüstungsetat im Grundgesetz festgeschrieben werden. (…) In dieser »Kriegsstimmung« werden jetzt vielfach Personen diskreditiert, die sich für Frieden einsetzen – nicht nur in Russland, siehe den Aufruf von Kulturschaffenden, Publizisten und Wissenschaftler/Innen. Wir sollten aufpassen, dass nicht die Mentalität der McCarthy-Zeit aus den USA wiederkehrt (…). Deswegen plädiert die Gesellschaft Kultur des Friedens (GKF) seit Beginn des Konflikts in der Ukraine für eine verantwortungsvolle und auch vorausschauende Berichterstattung. Es ist unverantwortlich, wie viele eingeladene, ausgesuchte Gäste in den zahlreichen Talkshows die Gefahr einer atomaren Eskalation und damit eines dritten Weltkrieges herunterspielen. Stimmen der Vernunft auch aus der Friedensbewegung kommen kaum zu Wort. (…)

In einer Grußbotschaft des russischen Präsidenten Wladimir Putin zum 9. Mai an die ukrainischen Veteranen des Zweiten Weltkriegs heißt es auf der Webseite des Kreml:

Ich gratuliere Ihnen herzlich zu unserem großen und gemeinsamen Feiertag – dem Tag des Sieges. Vor 77 Jahren wurde dank des Mutes und des Heldentums der Soldaten und Partisanen an der Front und der Hartnäckigkeit und Selbstlosigkeit der Arbeiter an der Heimatfront der Faschismus zerschlagen, der Europa versklaven wollte und Dutzenden von Millionen Menschen Schmerz und Leid brachte. Die unermesslichen Opfer, die im Namen des gemeinsamen Sieges gebracht wurden, wurden zu einer Garantie für unser Leben und unsere Freiheit. Diese Erinnerung darf nicht in Vergessenheit geraten.

Leider erhebt der Nazismus heute wieder sein Haupt und versucht, seine barbarische, unmenschliche Ordnung durchzusetzen. Es ist unsere heilige Pflicht, die Vergeltungsmaßnahmen der ideologischen Erben der im Großen Vaterländischen Krieg Besiegten zu verhindern. Ich wünsche den ukrainischen Veteranen des Großen Vaterländischen Krieges von ganzem Herzen Kraft, Gesundheit und ein langes Leben, und dem gesamten ukrainischen Volk eine friedliche und gerechte Zukunft.