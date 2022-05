Stillstand und Aufruhr

Eranga Jayawardena/AP Photo

Mit einem Generalstreik wurde am Freitag das öffentliche Leben in Sri Lanka stillgelegt. Behörden, Firmen und Schulen blieben geschlossen. Busse und Züge fuhren nicht. Landesweit forderten Tausende – wie hier in Colombo – den Rücktritt der Regierung. Der hoch verschuldete Inselstaat steckt in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Es mangelt an Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten. Obwohl die Rückzahlung von Krediten gestoppt wurde, fehlen Mittel für Importe aus dem Ausland. (dpa/jW)