Geldsegen für Aktionäre

Winfried Rothermel/imago images Weniger Beschäftigte, höhere Gewinne: Die Post bleibt erzkapitalistisch wie gewohnt

Mit großen Worten leitete der Chef der Deutsche Post DHL Group, Frank Appel, die Hauptversammlung des Konzerns am Freitag ein. Corona habe gezeigt, wie unentbehrlich die Logistikbranche ist. »Unter schwierigsten Bedingungen« habe man die Versorgung ermöglicht, auch mit Impfstoffen. Das Unternehmen erfülle damit »eine gesellschaftliche Aufgabe«. Zwar empfinde man mit Menschen, die Angehörige verloren haben, »tiefes Mitgefühl«. Und auch mit denen, die »nicht mehr in Frieden leben können«. Aber, hey, der Post geht es gut. Appel: »Wir sind sturmfest.«

Freude für Aktionäre

Dem früheren Staatskonzern geht es sogar richtig gut, zumindest der Chefetage und den Aktionären: Gegenüber dem durchaus soliden Vorjahresergebnis konnte der Gewinn – der Pandemie sei Dank – um fast 70 Prozent gesteigert werden. Auf acht Milliarden Euro wird der Ebit, also das Jahresergebnis ohne Berücksichtigung von Zinsen und Steuern, beziffert. Der Umsatz stieg um 22,5 Prozent auf einen Rekordwert von 81,7 Milliarden Euro. Insbesondere beim E-Commerce und bei interkontinentalen Frachtgütern konnte der »Weltmarktführer« kräftig zulegen. Im laufenden Jahr soll das Ergebnis mindestens gehalten werden, 2024 will man noch eine halbe Milliarde zusätzlichen Profit draufsatteln.

Traditionell werden die Aktionäre der Post bei der Profitverteilung großzügig bedacht. So hatte der Vorstand den auf der virtuellen Hauptversammlung zusammengekommenen Anteilseignern eine Dividende von 1,80 Euro pro Wertpapier angekündigt. Das wären 43 Prozent des Nettogewinns, die ausgeschüttet würden. Im Vorjahr wurden pro Aktie 1,35 Euro an die Inhaber gezahlt. Zugleich legte der Wert der Postpapiere im Laufe des Jahres 2021 von 40,50 Euro auf 56,54 Euro pro Stück zu. Zuletzt belasteten dann allerdings Ukraine-Krieg und Lockdowns in chinesischen Metropolen die Portfolios der Post-Eigentümer ein wenig.

Um die ambitionierten Gewinnziele im laufenden Geschäftsjahr zu erreichen, setzt das Management auch auf weiteren Stellenabbau. »Verbundzustellungen« von Briefen und Paketen sollen viele Briefträger überflüssig machen. In 55 Prozent der Zustellbezirke hat die Umstellung bereits stattgefunden, bis 2025 sollen es 70 Prozent sein. Gewerkschaften und Belegschaftsvertreter beklagen nicht nur den Wegfall von Arbeitsplätzen, sondern auch zusätzliche Belastungen für die verbleibende Belegschaft. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kritisiert zudem den hohen Anteil befristeter Beschäftigungsverhältnisse im Konzern. Aber, so wusste Appel am Freitag zu berichten: »Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter identifizieren sich stark mit unserem Unternehmen.«

Brosamen für Beschäftigte

Darüber hinaus wurde zuletzt auch bekannt, dass weitere Preissteigerungen in Planung sind. Insbesondere im stark wachsenden internationalen Versandgeschäft will der Konzern seinen Kunden künftig deutlich tiefer in die Tasche greifen. Bereits ab Juli soll die zulässige »Maximallänge« in der Kategorie »Warenpost International« mehr als halbiert werden. Zahlreiche Lieferungen werden dadurch künftig zu deutlich höheren Preisen versendet werden müssen.

Von den Coronaextragewinnen bekommen die Beschäftigten zwar nicht so viel ab wie die Aktionäre. Immerhin eine Einmalzahlung von 300 Euro pro Nase soll es jedoch geben. Appel weiß: »Gerade in weniger reichen Ländern bedeutet das sehr viel.« Der Konzernchef selbst, der seit kurzem nebenberuflich auch dem Aufsichtsrat der Telekom vorsteht und den Vorstandsposten bei der Post in naher Zukunft räumen wird, ist mit einem Jahreseinkommen von rund zehn Millionen Euro nicht nur im eigenen Konzern, sondern im gesamten Deutschen Aktienindex der Topverdiener.