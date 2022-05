Alles gewonnen

Bietigheim-Bissingen. Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim sind zum dritten Mal nach 2017 und 2019 deutscher Meister. Die Mannschaft von Trainer Markus Gaugisch gewann am Mittwoch in eigener Halle mit 33:21 (17:13) gegen den VfL Oldenburg und kann bei zehn Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund bis Saisonende nicht mehr von der Bundesligaspitze verdrängt werden. Das Team von Gaugisch, der auch Frauenbundestrainer ist, hat alle bisher 24 Bundesligaspiele in dieser Saison gewonnen und führt die Tabelle mit 48:0 Punkten klar an. (dpa/jW)