Sie macht keinen Spaß

Die Saison neigt sich dem Ende zu – in den obersten Ligen sind lediglich noch zwei Spiele offen. Doch auch wenn die Partien ausgespielt sind, werden nicht alle Mannschaften wissen, in welcher Liga sie in der nächsten Saison auflaufen dürfen. Zu verantworten haben die sogenannte Relegation DFL und Verbände. Als Drittletzter ist man danach nicht automatisch abgestiegen, als Dritter der Tabelle noch kein Aufsteiger, weil zuvor ein Hin- und ein Rückspiel absolviert werden müssen.

Gleiches gilt, wenn es von der viertklassigen Regionalliga in die dritte gehen soll. Dort müssen jedes Jahr im Wechsel jeweils zwei der drei Staffelsieger der Regionalliga Nord, Nordost und Bayern einen Sieger ausspielen. Es gibt vermutlich keinen Fan, Spieler oder Trainer, der das Prozedere toll findet. Schließlich kann mit den beiden Spielen nach dem Ende der Saison die gesamte Jahresleistung hinfällig werden. Das ist nicht nur sportlich ungerecht, sondern kann auch ein wirtschaftliches Desaster bedeuten. Weshalb Verbandsfunktionäre daran nichts ändern, liegt auf der Hand: Je länger alles dauert, desto mehr Fernsehgelder fließen in die Kassen, die Vereine profitieren davon nicht.

Niemand, der Fußball liebt, braucht diese Spiele. Und wenn der Vorstandschef des VfB Stuttgart, Alexander Wehrle, erzählt, dass »Relegation auch Spaß machen kann«, will man am liebsten gar nicht mehr aufhören, den Kopf zu schütteln. Also: Schafft die Relegation ab. Auf- und Absteigen nach der Tabelle ist ehrlicher. Zumal es aus sportlicher Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar ist, weshalb der sportliche Sieger einer Staffel der Regionalliga nicht direkt aufsteigen soll.

»Sport frei!« vom Fananwalt.