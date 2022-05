Belästigungen auf Gehsteig wie gehabt

Arne Dedert/dpa Frauen für ihre selbstbestimmte Entscheidung verurteilen: Abtreibungsgegner von »Aktion SOS Leben« (Frankfurt am Main, 1.3.2018)

Jahr für Jahr das gleiche Szenario: Religiös-fundamentalistische Gruppen wie »40 Tage für das Leben« belagern Beratungsstellen von Pro Familia. Mit ihrem rückständigen, gegen das Selbstbestimmungsrecht von Frauen gerichteten Weltbild belästigen sie Schwangere, die dort Hilfe suchen. Auch in Frankfurt am Main nahmen sie die Zeit vor Ostern zum Anlass, um mit Gesang, Gebeten und rührseligen Bildern von Babyhänden zu stören. Als ihre Mission begreifen sie es, »Abtreibung undenkbar machen« zu wollen, wie es einer der Fanatiker auf dem Facebook-Account der Gruppe erklärt.

Weder die Stadt noch das Bundesland Hessen hätten die Belästigung auf dem Gehsteig bislang geregelt, äußerte die frauenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke im Hessischen Landtag, Christiane Böhm, am Dienstag verärgert im Gespräch mit junge Welt. Als »Beterinnen« träten dort Frauen auf, Männer spielten sich dagegen als offizielle Sprecher der reaktionären Truppe auf. Das Stören der »geschützten, vertraulichen Atmosphäre in der psychosozialen Beratung«, wie es die Bundesvorsitzende von Pro Familia, Dörte Frank-Boegner, bezeichnete, dauerte vom 2. März bis 10. April an. Dagegen protestierten linke und aufklärerische Frauenorganisationen vor Ort.

»Auch wir von der Partei Die Linke waren dort«, so Böhm. Frauen im Schwangerschaftskonflikt befänden sich in einer Ausnahmesituation, hätten keine Energie, sich gegen solche Menschen, die ein schlechtes Gewissen machen wollten, zu wehren. Sie sei entsetzt, dass am 28. April im Sozialausschuss des Landtags Hessens Innenminister Peter Beuth (CDU) »keinen Handlungsbedarf sah«. Bündnis 90/Die Grünen hätten sich in der Koalition mit der CDU in der Landesregierung »mal wieder nicht durchsetzen« können.

Bereits 2019 hatte die Linksfraktion im Landtag einen Gesetzentwurf eingebracht, der einen Schutzradius um die Beratungsstelle von 150 Metern gegen Abtreibungsgegnerinnen und -gegner vorsah. CDU und Grüne hätten ihn abgelehnt, aktuell argumentiere Beuth erneut, eine Verordnung müsse reichen. Dies sei nicht der Fall, das verdeutlichten Gerichtsentscheidungen zum Fall der Belästigungen auf dem Gehsteig, so Böhm. Das Verwaltungsgericht Frankfurt am Main stufte etwaige Auflagen hierzu am 1. März als rechtswidrig ein. Es gebe keinen Schutz vor Konfrontation mit anderen Meinungen, argumentierte es. Die Stadt Frankfurt legte dagegen Beschwerde beim Verwaltungsgerichtshof (VGH) ein. Die wurde nun kürzlich zurückgewiesen. Ergo: Die Belästigungen gehen wie gehabt weiter. Böhm erklärte, es sei inakzeptabel, dass »Schwarz-Grün« eine dringend erforderliche gesetzliche Regelung verweigere.

Auch Frank-Boegner kritisiert, dass Frauen in schwierigen persönlichen oder familiären Situationen »Spalier laufen müssen«, gleichgültig ob sie die Beratungsstelle wegen einer ungewollten Schwangerschaft oder eines unerfüllten Kinderwunsches aufsuchten. Im Fall der Pflichtberatung vor einem Abbruch sei der Ausschluss einer Beeinflussung sogar ausdrücklich im sogenannten Schwangerschaftskonfliktgesetz gefordert. Die Gerichte beurteilen die Lage regional unterschiedlich. Im vergangenen Jahr untersagte das Verwaltungsgericht Karlsruhe ähnliche Versammlungen vor der Beratungsstelle in Pforzheim. Dabei gingen die Richter von einer Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts der Ratsuchenden aus. Die Versammlung sei darauf ausgerichtet gewesen, sie einer Anprangerung und Stigmatisierung auszusetzen.

Die Bundespolitik müsse freien Zugang zu den Beratungsstellen gewährleisten, forderte der Bundesverband von Pro Familia in einer Erklärung zum Frauenkampftag am 8. März. Im Koalitionsvertrag der Ampelregierung sei das Thema zwar festgehalten, »nun müssen den Worten Taten folgen«. Die hessische Landtagsabgeordnete Böhm hat eine Vermutung, warum die Ampelregierung das Vorhaben auf die lange Bank schiebt. Auf eine Anfrage der FDP habe Hessens Landesregierung kürzlich geantwortet, der Bund habe seit der »Förderalismusreform I« 2006 keine Kompetenz mehr, ins Versammlungsrecht einzugreifen.