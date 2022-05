Femizid mit Ansage

AE/jW Stille Trauer: Mit Blumen und Kerzen wird der Getöteten am Tatort gedacht (Berlin)

Auf offener Straße wird Zohra G. in Berlin-Pankow mit Messerstichen getötet. Die 31jährige wurde am Freitag vor einer Woche gegen zehn Uhr so schwer verletzt, dass sie noch vor Ort starb. Sie hinterlässt sechs Kinder. Der mutmaßliche Täter ist ihr Expartner.

Nun wandte sich die Schwester von Zohra G. mit einem offenen Brief, der jW vorliegt, an die Öffentlichkeit: »Zum Mord an ihr kam es, nachdem sie und ihre Umgebung die Behörden in Berlin über ihre Bedrohung durch den Mann informiert hatten, der sich als ihr Eigentümer sieht. Unserer Schwester wurde der Schutz verwehrt, der ihr das Leben hätte retten können und der ihren Kindern die traumatische Erfahrung des Verlusts erspart hätte.« Zohra G. sei nicht das erste Opfer einer Schutzlosigkeit, die man nicht anders erklären könne als mit der zynischen Geringschätzung des Lebens von Frauen mit muslimischem Migrationshintergrund.

Und die Zahl der Femizide in der Bundesrepublik steigt. Waren es 2019 noch 117, wurden 2020 schon 139 Morde an Frauen durch ihren Partner oder Expartner gezählt. Das Bundeskriminalamt erfasst Femizide erst seit 2015 statistisch. Wer von institutioneller Seite dafür mit verantwortlich ist und seinen Schutzaufträgen nicht nachkommt, wird von einer Behörde auf die andere Behörde abgewälzt. »So oft melden Frauen ja schon mutig, dass sie Bedrohungen erfahren, aber die Hilfe bleibt aus«, prangerte auch Sabine M. Mairiedl im jW-Gespräch an. Sie ist Sprecherin von One Billion Rising (Eine Milliarde erhebt sich, jW), einer weltweiten Kampagne für die Beendigung der Gewalt gegen Frauen und Mädchen und für Gleichstellung.

So offenbar auch im Fall von Zohra G. Der Pressesprecher der Berliner Polizei, Thilo Cablitz, erklärte dazu am Donnerstag gegenüber jW: »Im Rahmen der Ermittlungen zu drei Strafanzeigen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt wurden auch aus präventiven Gründen der Sozialdienst der Gemeinschaftsunterkunft und das zuständige Jugendamt von der Polizei Berlin eingebunden.« Beim zuständigen Amtsgericht sei bereits ein Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz zum Erlass einer einstweiligen Verfügung initiiert worden. Außerdem sei versucht worden, bei dem Beschuldigten eine Gefährderansprache durchzuführen. Da dieser jedoch wohnungslos gewesen sei, hätte er vorerst nicht ausfindig gemacht werden können. »Als Polizei Berlin sind wir – auch aus unserem Selbstverständnis heraus – verpflichtet, diesen Sachverhalt aufzuarbeiten. Hierzu wurden bereits Prüfungen eingeleitet, ob es Versäumnisse gab und die Polizei Berlin alles unternommen hat, um ihren Schutzauftrag zu erfüllen«, so Cablitz.

Zohra G. lebte mit ihren sechs Kindern in einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete, die unweit des Tatortes in Berlin-Pankow gelegen ist. Die Unterkunft untersteht dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten Berlin (LAF). Monika Hebbinghaus, die Pressesprecherin des LAF, sagte dazu am Donnerstag gegenüber jW: »In allen Unterkünften des LAF arbeiten qualifizierte Sozialarbeitende und Unterkunftsleitungen, die in Gewaltschutz und -prävention geschult sind.« Bei Gewaltvorfällen herrsche eine Nulltoleranzpolitik. Die Sozialarbeitenden würden zudem die Opfer von Gewalt zu ihren Handlungs- und Schutzmöglichkeiten beraten. Ob die Betroffenen die Angebote annehmen, läge jedoch stets bei ihnen selbst.

Für die Organisation Zora Berlin, die mit Zohra G.s Schwester in Kontakt steht, ist klar, dass wieder einmal einer Frau in Not von der Polizei nicht geglaubt und ihr nicht geholfen worden sei. Eine ihrer Sprecherinnen, Ava Moayeri, sagte am Donnerstag zu jW: »Wir verurteilen den grausamen Mord aufs schärfste, doch können wir nicht die Augen vor den Verfehlungen staatlicher Organe in diesem Zusammenhang verschließen.« Gefordert wird, dass »eine unabhängige Stelle den Fall gründlich prüft, damit auch diejenigen zur Rechenschaft gezogen werden, die durch ihre Untätigkeit die Tat in Kauf genommen haben.«