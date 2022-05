Kamil Jasinski/REUTERS Roma-Flüchtlinge aus der Ukraine warten im slowakischen Vysne Nemecke auf einen Bus (11.3.2022)

Roma aus der Ukraine bleiben in Tschechien weiterhin Geflüchtete zweiter Klasse: Präsident Milos Zeman verlieh diesem Umstand am Wochenende staatsmännische Weihen. Er sei sich nicht sicher, so Zeman gegenüber dem Nachrichtensender CNN Prima News, ob die Roma nicht eher als »Arbeitsmigranten« bezeichnet werden müssten. Die anderen Ukrainer wären »wirkliche Kriegsflüchtlinge, die unter normalen Umständen in der Ukraine leben wollen«.

Während das tschechische Parlament bereits am 11. März die sogenannte Lex Ukrajina im Eilverfahren verabschiedete, um Flüchtlingen aus dem Land die Suche nach Jobs oder finanzieller Unterstützung zu erleichtern, reißen die Nachrichten über den diskriminierenden Umgang mit den Roma nicht ab. Die drei Sondergesetze stellen ukrainische Staatsbürger formal rechtlich vorläufig für ein Jahr mit EU-Ausländern gleich. Dadurch erhielten die Betroffenen »die gleichen Rechte beim Zugang zum Arbeitsmarkt oder zum Gesundheitssystem«, so Innenminister Vit Rakusan am 9. März.

Seit dem Einmarsch Russlands Ende Februar hat Tschechien mehr als 300.000 Sondervisa für Flüchtlinge aus der Ukraine ausgestellt. Die Nichtregierungsorganisation Romodrom geht davon aus, dass bis zu 1.500 von ihnen Roma sind. Sie kämpfen in Tschechien nicht nur mit den Problemen, die die Flucht mit sich bringt, sondern mit vielfältigen Formen von Diskriminierung: So berichtete das Nachrichtenportal Romea.cz in den vergangenen Wochen unter anderem davon, dass Busfahrer sich geweigert hätten, Roma an der slowakischen Grenze aufzunehmen. In einem anderen Fall warf ein Schaffner eine Mutter mit ihren Kindern aus dem Zug, weil sie kein Ticket vorweisen konnte. Ein Video, das die Szene einfing, wurde Ende April in den sozialen Medien in Tschechien rasend schnell verbreitet. »Auf, husch, husch!« ruft der Schaffner der Familie hinterher. Ein Passagier ist mit den Worten zu hören: »Sie sind eine Plage. Wo sie sich einschleichen, wird man sie nicht mehr los.«

Aber auch auf Verwaltungsebene sind Roma mit Diskriminierung konfrontiert. Die Regionalchefs von Südböhmen und Pardubice erklärten in einem Gespräch mit CNN Prima News am 21. April, dass eine »spezifische Gruppe« von Personen aus der Ukraine gekommen wäre, um das Sozialsystem Tschechiens auszunutzen. Der Regionalchef von Pardubice sprach von Menschen, die »nicht anpassungsfähig« seien. Sie würden ungarisch sprechen, was nahe lege, dass sie aus der Region Transkarpatien kämen, wo kein »dramatischer Krieg« herrsche. Auch wenn die beiden Politiker nicht direkt auf Roma Bezug nahmen, waren die Anspielungen deutlich. Das Nachrichtenprogramm hatte zudem mit einem Bericht über in Zelten lebende Roma in Prag begonnen.

Für Aufregung sorgten auch die Verhältnisse in einem Lager in der Stadt Ostrava in der Region Moravskoslezsky kraj. Roma wurden dort laut einem Bericht von Romea.cz vom 11. April von den anderen Flüchtlingen getrennt. Sie durften den ihnen zugewiesenen Bereich nicht verlassen, selbst Toilettengänge konnten sie nur in Begleitung des Personals erledigen. Essen, Hygiene­artikel oder Windeln seien ihnen vorenthalten worden. Niemand habe sie darüber informiert, dass sie sich offiziell registrieren und ein Visum beantragen könnten – ein Vorwurf, der auch bezüglich anderer Lager erhoben wurde. Zudem beschuldigte der Regionalchef von ­Moravskoslezsky kraj die Roma des Diebstahls, die Polizei dementierte, dass es dementsprechende Berichte oder Anzeigen gegeben hätte.

Zahlreiche Nichtregierungsorganisationen unterstützen die Behörden dabei, den Roma ein Dach über dem Kopf zu besorgen. Am 25. April einigten sich Innenminister Rakusan und tschechische Roma-Organisationen zwar darauf, in Zukunft verstärkt zusammenzuarbeiten, aber die Probleme sind immens – unter anderem in der Hauptstadt Prag. Erst am Dienstag musste der Stadtrat die staatliche Verwaltung für Flüchtlingseinrichtungen wieder um Hilfe bitten, da es an geeigneten Plätzen für größere Gruppen von Roma-Flüchtlingen fehle. Es handle sich dabei um ein »fundamentales Problem«, so Bürgermeister Zdenek Hrib laut Radio Prag. Die »derzeitigen Bemühungen des Staates« seien bislang »jedoch gescheitert«.