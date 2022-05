Streit geht weiter

Alexander Nemenov/Pool via REUTERS Israels Außenminister Jair Lapid (l.) und sein russischer Amtskollege Sergej Lawrow am 9. September 2021 in Moskau

Der Streit um die peinlichen Äußerungen des russischen Außenministers zur »Judenfrage« geht weiter. Der 72jährige Sergej Lawrow hatte am Sonntag in einem Interview alberne Mutmaßungen über Hitlers »jüdisches Blut« angestellt und dies mit dem üblen Spruch verbunden, die größten Antisemiten seien meist Juden, den er zudem auch noch »jüdischer Weisheit« zuschrieb. In Israel reagierten vor allem Politiker des bunt zusammengesetzten Regierungslagers mit scharfer Kritik und forderten eine Entschuldigung Russlands bei den Juden und beim zionistischen Staat.

»Israelische Söldner«

Das hätte unter den gegebenen Umständen wahrscheinlich den Rücktritt des seit 2004 amtierenden Chefdiplomaten zur Voraussetzung gehabt. Statt dessen legte das Moskauer Außenministerium am Dienstag mit einer Stellungnahme nach. Lawrows israelischem Amtskollegen Jair Lapid, der dessen Äußerungen als »unverzeihlich und skandalös« zurückgewiesen hatte, wurde vorgeworfen, seine Stellungnahme sei »ahistorisch«. Dies erkläre »weitgehend, warum die gegenwärtige israelische Regierung das Neonaziregime in Kiew unterstützt«. In der Ukraine sei heute »der extremste Antisemitismus zu Hause«.

Die »Entnazifizierung« der Ukraine ist eines der erklärten Kriegsziele, mit denen Russlands Präsident Wladimir Putin die am 24. Februar begonnenen Militäroperationen begründet hatte. Diese Formulierung nimmt zum einen das Programm der Antihitlerkoalition im Zweiten Weltkrieg auf und knüpft außerdem an die offizielle Absicht der in Kiew Regierenden seit dem Maidan-Umsturz vom Februar 2014 an, die Ukraine zu »entrussifizieren«. Das hat in allen seither vergangenen Jahren weder in Israel noch in der übrigen Welt spürbare, geschweige denn wirksame Empörung ausgelöst.

Am Mittwoch behauptete die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Marija Sacharowa, »israelische Söldner« würden »praktisch Schulter an Schulter« mit den Truppen des »Asow«-Regiments kämpfen, an deren ultranationalistischer Einstellung und pronazistischer Symbolik jahrelang auch im Westen nicht ernsthaft gezweifelt worden war.

In Israel wird nicht bestritten, dass mindestens mehrere hundert Israelis auf ukrainischer Seite kämpfen. Inzwischen hat sich die NATO-Allianz aber darauf geeinigt, dass die bewaffneten Formationen der ukrainischen Faschisten nur noch heldenhafte Verteidiger sind, die vollständig mit ihrer Vergangenheit gebrochen haben. Wie weit das wirklich stimmt, wird nicht einmal untersucht. Insbesondere die bürgerlichen deutschen Medien tun heute pauschal jeden Hinweis auf die profaschistischen Organisationen in Osteuropa, die im Zweiten Weltkrieg mit Deutschland zu kollaborieren versuchten, als russisches Hirngespinst und »Verschwörungstheorie« ab.

Kiew polemisiert

Aus dem Streit zwischen Moskau und Tel Aviv will die ukrainische Führung größtmöglichen Nutzen ziehen. Präsident Wolodimir Selenskij warf Russland am Dienstag vor, »die Lehren des Zweiten Weltkriegs nie verstanden« zu haben. In rhetorischer Form drängte er Israel, die diplomatischen Beziehungen zu Russland abzubrechen oder wenigstens einzuschränken: »Die Frage ist, wird der israelische Botschafter in Kenntnis ihrer – der Russen – neuer Position in Moskau bleiben? Werden die Beziehungen zu Russland ›wie üblich‹ bleiben?«

Ebenfalls am Dienstag polemisierte Selenskijs Büroleiter Andrij Jermak, Lawrows Äußerungen hätten bewiesen, dass Moskau »eine Bedrohung für die Juden überall auf der Welt« sei. Das dürfe nicht ohne »konkrete und klare Antwort« bleiben – nicht nur seitens des Staates Israel, sondern auch »durch die Vertreter der jüdischen Organisationen weltweit«. Er hoffe, dass die jüngste Auseinandersetzung die Position der israelischen Regierung »proukrainischer« machen werde. Er verband das mit einer direkten Einladung an Premierminister Naftali Bennett, der nach Kriegsbeginn zwar Moskau, aber nicht Kiew besucht hat.