Steinmeier telefoniert mit Selenskij

Bernd von Jutrczenka/dpa Darf nun doch nach Kiew: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier

Nun also doch: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist vom ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij zu einem Besuch in die Ukraine eingeladen worden. Das besprachen die Staatschefs bei einem Telefonat am Donnerstag, hieß es in einer Mitteilung aus dem Präsidialamt in Berlin. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sowie die gesamte Regierung seien eingeladen worden. Erst vor drei Wochen war Steinmeier von Kiew noch wegen seines »russlandfreundlichen« Kurses als früherer Außenminister ausgeladen worden.

Derweil berichtete Kiew von andauernden Kämpfen um das Stahlwerk »Asowstal« in der Hafenstadt Mariupol. Der ukrainische Generalstab teilte mit, Russland habe »seinen Angriff mit dem Ziel erneuert, das Fabrikgelände unter seine Kontrolle zu bringen«. Gegenüber der russischen Nachrichtenagentur TASS dementierte der Sprecher des russischen Präsidialamtes, Dmitri Peskow, eine Erstürmung von »Asowstal«. Zudem erklärte er, auch am Donnerstag hätten Zivilisten die Möglichkeit gehabt, sich über Fluchtkorridore aus dem Werk in Sicherheit zu bringen.

Das russische Militär vermeldete weiteren Beschuss strategischer Ziele. »Mit Hochpräzisionsraketen wurde auf dem Militärflughafen Kanatowo nahe Kirowograd Flugzeugtechnik und in der Stadt Mikolajiw ein riesiges Munitionsdepot vernichtet«, erklärte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums in seinem Lagebericht. Der Gouverneur der russischen Oblast Belgorod, die an die Ukraine grenzt, meldete, »von ukrainischer Seite« seien die Ortschaften Schurawljowka und Nechotejewka unter Beschuss genommen worden.

Bezüglich der Verwicklung westlicher Staaten in den Krieg berichtete die New York Times am Mittwoch, dass an die ukrainischen Streitkräfte weitergegebene Informationen der US-Geheimdienste zur Tötung mehrerer russischer Generäle beigetragen hätten. Peskow zeigte sich der Agentur Interfax zufolge am Donnerstag unbeeindruckt und erklärte, dem russischen Militär sei bekannt, »dass die USA, Großbritannien und die NATO als Ganzes ständig Geheimdienstinformationen und andere Daten übermitteln«.