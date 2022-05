Krieg geht vor

Kay Nietfeld/dpa Pool/dpa Robert Habeck (Grüne), Olaf Scholz (SPD) und Christian Lindner (FDP) am Mittwoch vor dem Schloss Meseberg

Nach dem Abschluss der zweitägigen Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg bei Berlin hat die Bundesregierung am Mittwoch weiteren finanziellen Entlastungen für die Bevölkerung eine Absage erteilt. Angesichts steigender Energie- und Lebensmittelpreise verwies Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) darauf, dass bereits »zwei große Entlastungspakete auf den Weg gebracht« worden seien. »Uns lässt nicht kalt, wenn die Menschen durch die Preise belastet werden«, behauptete Finanzminister Christian Lindner (FDP) in Meseberg. Scholz verwies auf Berechnungen, wonach die auf den Weg gebrachten Beschlüsse »im Schnitt etwa 90 Prozent der Mehrbelastung der Bürgerinnen und Bürger« durch steigende Energiepreise »ausgleichen« würden.

Engagierter ist das Kabinett bei der Versorgung der Ukraine mit Waffen. So werde die Lieferung von schweren Artilleriegeschützen aus Bundeswehr-Beständen geprüft und erörtert, ob die von den Niederlanden geplante Lieferung von fünf Panzerhaubitzen 2000 aufgestockt werden könne, sagte Ministerin Christine Lambrecht (SPD). Die BRD habe rund 100 Haubitzen, von denen etwa 40 einsatzbereit seien. Laut Nachrichtenagentur dpa kommen derzeit sieben für eine Lieferung in Frage. Bereits beschlossen ist, dass die Bundeswehr ukrainischen Soldaten die Bedienung von Artilleriegeschützen in Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz beibringt. Wie im Gegenzug dafür forderte Scholz von Kiew, auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zuzugehen. Angesichts der »Verstimmungen« um dessen Ausladung halte der Kanzler es für angebracht, »dass jetzt die Ukraine auch ihren Beitrag leisten muss«.

Der Wirtschaftskrieg gegen Russland soll mit weiteren Sanktionen gegen »Gefolgsleute« des russischen Präsidenten Wladimir Putin verschärft werden. Auch wird das Abwerben von Arbeitskräften vorangetrieben. »Wir können sie gut gebrauchen«, sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) nach der Klausur. Es solle jenen ein Arbeitsplatz angeboten werden, die Russland verlassen hätten oder nicht mehr dorthin zurück wollten. Dafür müssten Beschränkungen gelockert werden. Jedoch solle Habeck zufolge das Bundesinnenministerium darauf achten, »dass nicht die falschen zu uns kommen und wir uns auf einmal hier lauter Spione ans Land holen«.