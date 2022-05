Drauf und drüber

Köln. Das Springreiten soll im Modernen Fünfkampf künftig durch eine Hindernisdisziplin, ähnlich einem Parcours bei der militärischen Ausbildung, ersetzt werden. Neun Monate nach dem Eklat bei den Sommerspielen in Tokio kündigte der Weltverband UIPM eine Testphase für zwei Varianten an, die aus mehr als 60 Vorschlägen ausgewählt wurden. Details wurden noch nicht genannt. Die Testläufe sollen gleich nach dem Weltcupfinale der Fünfkämpfer in Ankara Ende Juni beginnen. Der UIPM-Kongress müsse dann die finale Entscheidung fällen. (sid/jW)