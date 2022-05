Zug mit Nazigegnern in Sachsen attackiert

Sebastian Willnow/dpa Schutzmacht für Faschisten: Polizeibeamte bei dem Neonaziaufmarsch am Sonntag in Zwickau

In Sachsen haben Dutzende Faschisten am Sonntag an mehreren Bahnstationen Nazigegner attackiert, die auf dem Weg zu antifaschistischen Protesten in Zwickau waren. Am Hauptbahnhof Chemnitz seien geschätzt zwischen 50 und 60 Neonazis mit Steinen, Flaschen und Fahnenstöcken auf einen Zug losgegangen, wie das Bündnis »Chemnitz nazifrei« am Dienstag auf seiner Internetseite berichtete. Die Rechten hätten wiederholt versucht, in den Zug zu gelangen. Dabei seien Menschen mit Schlägen und Tritten verletzt worden.

Damit hörten die Attacken jedoch nicht auf. Dem Bericht des Bündnisses zufolge warteten zwei Stationen weiter am Bahnsteig in Glauchau ebenfalls mehrere Neonazis, die den Zug attackierten. Ein auf Twitter am Sonntag veröffentlichtes Video zeigt, wie vermummte Anhänger der Neonazipartei »Der III. Weg« Steine auf die Wagen schmeißen. Einzelne zeigen den Hitlergruß und schlagen auf die Scheiben des Zugwagons ein. Dem Bündnis zufolge sei die Polizei erst hinzugekommen, als der Angriff vorbei war.

Man habe am Montag noch Videomaterial ausgewertet, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Neben »Videos bei Twitter, auf denen Angreifer zu erkennen sind«, werden demnach auch Aufnahmen von Überwachungskameras des Zuges untersucht. 37 Faschisten seien zunächst in Gewahrsam genommen worden. In Crimmitschau seien die Ermittlungen deutlich schwieriger, weil es dort keine Videoaufnahmen gebe, sagte der Bundespolizei-Sprecher. Die Polizei werde dort die Aussagen der Angegriffenen und der Zeugen auswerten.

Insgesamt sind laut »Chemnitz nazifrei« rund 100 Neonazis an Angriffen beteiligt gewesen. Einige seien durch antifaschistische Recherchen schon zugeordnet worden: Es handele sich vor allem um Anhänger des »III. Weges« und der NPD. Die Angreifer konnten nach den Attacken an dem Zwickauer Neonaziaufmarsch teilnehmen, so das Bündnis am Dienstag. Der Journalist Johannes Grunert ging am Sonntag vormittag auf Twitter von circa 270 Teilnehmenden aus; 220 sind es laut dem Journalisten Tim Mönch gewesen, wie dieser ebenfalls am Sonntag via Twitter verbreitete.

An einer Gegenkundgebung unter dem Motto »Faschismus, Krieg und Krise: Schuld ist das System« nahmen laut Angaben der Veranstalter rund 750 Menschen teil. Sie hätten den faschistischen Aufmarsch zwar nicht aufhalten können, dennoch sei es eine »starke Demo mit guter Stimmung« gewesen, sagte Aaron Körnich aus dem Organisationsteam laut dpa am Sonntag. Teilnehmer konnten die Route des »III. Weges« an einigen Stellen mit Sitzblockaden stören.