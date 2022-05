Aus der Ukraine geflüchtete Orchestermusikerinnen und -musiker haben im Exil ein eigenes Ensemble gegründet. Ziel ist es nach Angaben der Gruppe, neu angekommenen Musikern eine künstlerische Heimat zu bieten und Kulturprojekte umsetzen, um eine Fortsetzung des Berufs zu ermöglichen. Das Mriya – ukrai­nisch für Traum – genannte Ensemble tritt nach Angaben vom Montag am 10. Mai in der Berliner Philharmonie erstmals in voller Besetzung auf. Der Erlös soll der medizinischen Hilfe der Kriegsopfer zugute kommen. (dpa/jW)