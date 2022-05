Kostenrallye bei Milch

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Melkgeschirr: Hartes Geschäft, Dauereinsatz für Mensch und Tier (Jördenstorf, 6.4.2020)

Die Preissprünge auf dem Milchmarkt sind enorm, bei Erzeuger- und Verbraucherpreisen. »Eine solche Situation habe ich so noch nie erlebt«, sagte Ottmar Ilchmann am Dienstag im jW-Gespräch. Der Milchbauer von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) beklagt die »schwache Marktstellung« der Erzeuger. Denn: Vom Preishype profitieren nicht alle gleichermaßen, die Milchviehhalter am wenigsten, weiß Ilch­mann. Die Zusatzkosten überstiegen zumeist Extraeinnahmen. »Wir sind das unterste Glied in der Wertschöpfungskette.« Richtig Kasse machen im Zweifel Molkereien und Handelsriesen.

Erstere sind mehrheitlich im Milchindustrieverband (MIV) organisiert, feilschen mit den Milchbauern um die Erzeuger- bzw. Auszahlungspreise. Ein Dauerstreit. Bauern erhielten derzeit im Bundesdurchschnitt 43 Cent je Liter Rohmilch, sagte MIV-Hauptgeschäftsführer Eckhard Heuser am Montag gegenüber Nachrichtenagenturen. Einige Molkereien hierzulande zahlen laut Heuser bereits 48 Cent. Und die Preisspirale dürfte sich weiter nach oben drehen. »Der Milchpreis wird in Kürze bei über 50 Cent liegen«, prognostizierte der Präsident des Bayerischen Bauernverbands (BBV), Günther Felßner, am Dienstag gegenüber dem Fachportal Top Agrar. Zum Vergleich: Im Mai 2016 hatten Milchbauern weniger als 20 Cent pro Liter Rohmilch erhalten. Ein Tiefpunkt.

Was treibt die Preise an? Zweierlei: horrende Futtermittelkosten und sinkende Milchmengen. Ilchmann: »Meine Ausgaben für Kraftfutter sind binnen drei Tagen nach Beginn des Ukraine-Krieges um 50 Prozent gestiegen.« Da sei auch viel Spekulation auf den Märkten im Spiel. Und das wirke sich wiederum auf die Erzeugungsmengen bei Rohmilch aus, bei »anhaltend reger Nachfrage«, wie Felßner ergänzt. Für Bayern rechnet der BBV-Präsident mit einem Minus der Milchproduktion um bis zu 15 Prozent. Sofern die Milchauszahlungspreise nicht weiter schneller und dauerhaft steigen und »verlässliche Rahmenbedingungen« bestehen.

Ein Problem: die Abnahmeverträge mit langen Laufzeiten zwischen Bauern und Molkereien. »Vor allem dann, wenn der sonst eher träge Milchmarkt hochdynamisch und unkalkulierbar ist«, so Ilchmann. Kurios ist das: Im Jahresvertrag zwischen Bioland und dem Einzelhandelsriesen Lidl der Schwarz-Gruppe ist ein Abnahmepreis für ein Liter Rohmilch von 48 Cent fixiert. Ilchmann: »Damit dürfte der konventionell produzierte Liter den biozertifizierten preislich überholen.«

Und was fehlt, um die Position der Milchviehhalter zu stärken? »Ein legales Kartell, eine durchsetzungsfähige Erzeugergemeinschaft«, betonte Ilchmann von der AbL. Zahlreiche Milchbauern seien wegen »traditioneller Treue« den teils genossenschaftlich organisierten Molkereien angeschlossen. Im Milchsektor sei es bislang üblich, dass der Kunde – die Molkereien – für die Produzenten eine Abrechnung erstellt. Ein eingespieltes Muster. Damit fehle den Milcherzeugern aber die Souveränität, Kaufverträge direkt mit dem Handel auszufechten, sprich die Vermarktung in die eigenen Hände zu nehmen. Das soll sich ändern, Initiativen gibt es, die aber mitgliedermäßig stagnieren, räumt Ilchmann ein.

Davon unabhängig, ein Ende der Preissprünge ist nicht in Sicht, sagen Branchenkenner wie Heuser vom MIV. Ein Euro für einen Liter Milch im Supermarkt würde für Verbraucher normal. Ab wann? Heuser: »Spätestens im Sommer.« Fest steht aber auch: Milchbauern haben bei der Preispolitik das Nachsehen, kritisierte Maike Schulz-Broers, Vorsitzende der Landwirteorganisation »Land schafft Verbindung«, am Dienstag zu jW. Erlöse im Handel kämen nicht dort an, »wo die Produktion ihren Ursprung hat«, so Schulz-Broers.