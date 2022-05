Getirs gelber Betriebsrat

Ramon van Flymen/ANP/IMAGO

Falsche Lohnabrechnungen, fehlende Schutzkleidung, kaputte Fahrräder und Mopeds, Entlassungen nach Arbeitsunfällen, Verstöße gegen die gesetzliche Ruhezeit von elf Stunden: Die Liste der Beschwerden ist lang, über die Dutzende Beschäftigte des Lebensmittellieferdienstes Getir am Montag am Rande einer Betriebsversammlung gegenüber junge Welt berichteten. Im März hatte sich aufgrund dieser Missstände eine Gruppe von Kölner Beschäftigten organisiert, um einen Betriebsrat zu gründen. Während Getir den Kölner Initiator kurzerhand kündigte, unterstützte das Unternehmen die Initiative zweier Manager, einen deutschlandweiten Betriebsrat zu gründen, tatkräftig.

Das Unternehmen teilte am Montag mit, im Vorfeld alle Mitarbeiter bundesweit eingeladen zu haben. Doch das operative Geschäft wurde nicht eingestellt, um allen Beschäftigten die Teilnahme an der Versammlung am Montag zu ermöglichen, beschwerten sich mehrere von ihnen am Rande der Versammlung gegenüber jW. »Sie haben den Betrieb nur in den Büros gestoppt«, erklärte Ronnie Thomas, aktiv im »Getir Workers Collektive«, gegenüber dieser Zeitung. Thomas, der sich als Versammlungsleitung zur Wahl stellte, sieht darin ein Manöver des Managements, um die Wahlen im Interesse des Unternehmens zu beeinflussen. Auch wenn die einfachen Büroangestellten unter ähnlichen Problemen wie die Arbeiter litten, stünden sie unter viel direkterer Kontrolle der Leitungen, so Thomas. Die Wahl sei undemokratisch verlaufen.

Die einladenden Manager und ihre Anwälte hätten den ersten Tagesordnungspunkt der Betriebsversammlung am liebsten übersprungen, so Thomas im jW-Gespräch. »Sie erzählten, dass die Einladenden automatisch auch Versammlungsleiter sind«. Nach lautstarkem Protest und einem Blick in das Betriebsverfassungsgesetz hätten sie einer Wahl zugestimmt. Mehrere Versammlungsteilnehmer berichteten gegenüber dieser Zeitung, Thomas habe die erste Abstimmung per Handzeichen gewonnen. Die Manager hätten das Ergebnis nicht anerkannt und eine schriftliche Abstimmung verlangt. Die von mehreren Beschäftigten eingeforderten geheimen Wahlen hätten sie ebenfalls abgelehnt. So mussten Kolleginnen und Kollegen einzeln antreten und unter dem Blick der Manager offen ihre Stimme abgeben. »Viele Beschäftigte aus den Büros, die im ersten Wahlgang ihre Hand für mich gehoben haben, setzten bei der zweiten Abstimmung das Kreuz auf der Liste des Managers«, erklärt Thomas. Andere Beschäftigte berichteten, im Saal von Personen des Managements körperlich angegriffen worden zu sein, aus der Türkei eingeflogene Manager hätten mit abgestimmt. Eine von Getir beauftragte Sicherheitsfirma kontrollierte, dass kein Arbeiter sich ein zweites Mal in die Schlange stellen konnte – Manager ließ sie erneut herein. Nur wegen dieses Ablaufs habe der Manager mehr Stimmen bekommen.

Der Anwalt des »Getir Workers Collective« wurde nach der Abstimmung sofort von der Versammlung ausgeschlossen. Ohne dies in das Sitzungsprotokoll aufzunehmen, wie Rechtsanwalt Richard Wiechmann gegenüber jW erklärte. Die meisten Arbeiter verließen daraufhin die Versammlung, um ohne Leitungspersonal das weitere Vorgehen zu besprechen. Getir wollte sich zu den Vorwürfen nicht äußern, sondern verkündete in einer Pressemitteilung, Bemühungen der Betriebsratsgründung zu unterstützen. Trotz der Wahlniederlage wertet Thomas die Versammlung als Erfolg: »Die Arbeiter haben die billige Taktik des Managements durchschaut«. Was die Versammlung auf alle Fälle gebracht hat: Die Getir-Arbeiter organisieren sich jetzt bundesweit für ihre Rechte.