Teddy im Herzen

Olaf Schuelke/IMAGO Nach vielen Schmierereien nun eine klare Aussage am Sockel des Thälmann-Denkmals (Berlin, 14.4.2022)

Die Bezirksverordnetenversammlung von Berlin-Pankow muss sich an diesem Mittwoch mit einem Antrag der CDU befassen, der die Einschmelzung der monumentalen Bronzebüste des KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann im Ortsteil Prenzlauer Berg fordert. Begründet wird dies unter anderem mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Was der 1944 von den Nazis im KZ Buchenwald ermordete Kriegsgegner Thälmann mit dem heutigen kapitalistischen Russland unter Wladimir Putin zu schaffen hat, bleibt dabei offen.

An dem 1986 eingeweihten Denkmal, das der aus einer jüdischen Familie in der Ukraine stammende sowjetische Bildhauer Lew Kerbel im Auftrag von DDR-Staatschef Erich Honecker geschaffen hatte, scheiden sich die Geister. Das zeigte sich am Montag auf einer mit rund 100 Interessierten gut besuchten Podiumsdiskussion im Kinosaal des Zeiss-Großplanetariums unweit des Ernst-Thälmann-Parks. Anlass der schon vor dem CDU-Vorstoß geplanten Veranstaltung war der Abschluss der Tätigkeit einer Expertenkommission, die Texttafeln zu einer historisch-politischen Einordnung Thälmanns und des seit 2014 unter Denkmalschutz stehenden Denkmals erarbeitet hat. Diese sollen demnächst aufgestellt werden.

Einleitend sprach der Erziehungswissenschaftler René Börrnert, der zum Thälmann-Bild der SED im Erziehungsalltag der DDR promoviert hatte. Thälmann sei eine »Ost-Identifikationsfigur«. »Teddy ist bei vielen bis heute ›im Herz‹«, konstatierte Börrnert ein aufgrund früher und emotionaler Vermittlung positives Thälmann-Bild der unter Honecker aufgewachsene Generationen.

Genau daran störte sich Jens Schöne, Stellvertretender Beauftragter zur Aufarbeitung der SED-Diktatur des Landes Berlin, und Mitglied der Expertenkommission, der Thälmann als »Machtmenschen, als glühenden Stalinisten« bezeichnete. Ein Abriss des Denkmals sei nicht die günstigste aller Lösungen, doch sei es wichtig, darüber zu sprechen. Vor allem erhofft sich der hauptamtliche Antikommunist durch die Debatte einen Anstoß. Denn in der »ostdeutschen Provinz« gäbe es noch 621 Thälmann-Straßen. »Es darf nicht sein, dass die so normal sind wie 621 Hauptstraßen.«

Thälmanns Persönlichkeit erschöpfe sich nicht darin, »Stalinist« gewesen sei, erklärte die Historikerin Annette Leo, die ebenfalls der Expertenkommission angehört. Sie habe »gewisse Hemmungen, diesen Mann vollkommen in die Tonne treten zu wollen«. Denn »alle Opfer des Nationalsozialismus verdienten unseren Respekt«, auch wenn sie vor 1933 eine Politik betrieben hätten, die den Nazis dabei geholfen habe, an die Macht zu kommen. Thälmann sei allerdings »auf irgendeine Weise auch Täter« gewesen. Natürlich habe Thälmann keine Mordaufträge erteilt, so Leo auf Nachfrage aus dem Publikum. Aber er habe eine »problematische und unheilvolle Rolle« gespielt, verwies die Historikerin auf die Sozialfaschismusthese der KPD, die Ende der 20er Jahre in der Sozialdemokratie den Hauptgegner erblickte.

Leos Behauptung, Thälmanns Tochter Irma habe unter ihren zahlreichen Auftritten als Zeitzeugin vor Schulklassen in der DDR gelitten, wies die im Publikum sitzende Enkelin des KPD-Vorsitzenden empört zurück. Ihre Mutter habe dies gerne getan, »für ihren Vater, weil die Nazis ihn umgebracht haben«. Die Debatte um das Denkmal sei »unmöglich«, bekannte Vera Dehle-Thälmann gegenüber junge Welt. Sie habe sich gewünscht, dass die Expertenkommission auch einmal mit ihr gesprochen hätte.

Nicht Honecker oder die SED, sondern die deutsche Geschichte habe ihn sozialisiert, erklärte ein älterer Veranstaltungsbesucher, der das erste Mal als Siebenjähriger in Buchenwald mit dem Namen Thälmann konfrontiert wurde. Bei der Debatte um das Denkmal gehe es nicht mehr nur um Thälmann. »Es geht um die Geschichte der DDR, der dort groß gewordenen Menschen, die nach der Wende alles verloren haben.« Es waren allerdings gerade junge, nicht mehr in der DDR aufgewachsene Besucher, die auf der Veranstaltung ihren Unmut über antikommunistisch motivierte Abrisspläne und Diffamierungen Thälmanns zu erkennen gaben.