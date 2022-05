Schwache Ausbeute

Sofia. Der Deutsche Judobund hat zum Abschluss der Europameisterschaft in Sofia seine einzigen beiden Medaillen geholt. Alina Böhm gewann überraschend Gold in der Klasse bis 78 Kilo, bei den Männern sicherte sich Johannes Frey in der Klasse über 100 Kilo die Silbermedaille. (sid/jW)