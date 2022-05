Boris Roessler/dpa Die Kundgebungen am 1. Mai waren bundesweit auch Demonstrationen gegen den Krieg (hier in Frankfurt am Main)

Es war eine politische Premiere. Zum ersten Mal sprachen prominente Repräsentanten der klassenkämpferischen Gewerkschaft CGT aus Frankreich bei der Mai-Kundgebung des DGB in Frankfurt am Main. Dorothée Unterberger und André Hemmerle analysierten auf Einladung des DGB die politische Situation vor der Parlamentswahl in Frankreich am 12. und 19. Juni. Und griffen dabei den wiedergewählten Präsidenten Emmanuel Macron scharf an. »Macron ist ein Agent des Großkapitals«, rief Hemmerle unter Beifall in seiner auf Deutsch gehaltenen Rede. Der Politiker habe »nichts als Verachtung übrig für die Arbeiter und die Bedürftigen«.

Die CGT, mit mehr als 800.000 Mitgliedern die zweitgrößte Gewerkschaft Frankreichs, hofft darauf, dass sich zur Parlamentswahl eine Linksfront bildet, bestehend aus der linken Bewegung La France insoumise (LFI, deutsche: Unbeugsames Frankreich) von Jean-Luc Mélenchon, den Sozialisten, den Grünen und den Kommunisten. Die Verhandlungen für ein solches Bündnis liefen, berichteten die beiden von der CGT schon am Vorabend des 1. Mai bei einer Diskussion im Frankfurter Gewerkschaftshaus. Mélenchon hatte bei der Präsidentschaftswahl mit rund 22 Prozent der Stimmen den dritten Platz belegt und vor allem bei jungen Menschen in Frankreich großen Rückhalt gefunden. Die CGT-Aktivisten aber sind skeptisch, ob die Linksfront zustande kommt. Mélenchon zeige sich immer wieder sehr eigenwillig und eigenmächtig.

Die Analyse der bisherigen Regierungszeit Macrons durch die CGT fällt klar aus. Er habe die Vermögenssteuer abgeschafft, die Mietbeihilfen für bedürftige Menschen gekürzt und die Rechte der Betriebsräte beschnitten. All das will die Gewerkschaft wieder rückgängig machen. Außerdem bekämpft sie den Plan Macrons, das Rentenalter auf 65 Jahre anzuheben. Die CGT fordert, Löhne und Renten zu erhöhen und wichtige Schlüsselindustrien Frankreichs zu verstaatlichen, etwa die Energieerzeuger und die Banken. Um den Druck vor den Parlamentswahlen zu erhöhen, organisieren Gewerkschaften und Linke einen eintägigen Generalstreik.

In ihrer Rede bei der Mai-Kundgebung in Frankfurt schilderten die französischen Gewerkschafter die »extreme Armut« bei einem Teil der Lohnabhängigen in ihrem Land. »Sie schlafen in ihrem Auto, weil sie sich keine Wohnung mehr leisten können.« Klare Worte fanden die CGT-Aktivisten auch zum Krieg in der Ukraine, den sie scharf verurteilten. Vom Kriegsgeschehen profitiere allein die Rüstungsindustrie. Der Kapitalismus brauche Kriege, um seinen wirtschaftlichen Einfluss weltweit zu festigen.