Spekulanten ausgesetzt

Stefanos Rapanis/REUTERS Krisenstimmung: In Griechenland musste die Bevölkerung für die Bankenrettungspakete aufkommen (Athen, 2015)

Es ist schon ein paar Krisen her, dass die Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion sich auf die Einrichtung einer Bankenunion verständigt haben. 2014 war das Paket beschlossen worden. Es sollte eine gemeinsame Bankenaufsicht, einen Abwicklungsmechanismus für Pleitebanken samt Abwicklungsfonds und eine gemeinsame Einlagensicherung beinhalten. Zuvor waren ausgehend von der Lehman-Pleite 2008 in den USA Schockwellen durch die globalen Finanzmärkte gegangen. Einige Geldhäuser verschwanden, viele wurden mit Steuermitteln gerettet. Allein in der EU waren es mindesten 1,6 Billionen Euro, die in Bankenrettungspakete geflossen sind, während der Bevölkerung in den besonders schwer von der Krise betroffenen Staaten mit drastischen Kürzungsprogrammen die Kosten übergeholfen wurden.

Ins Werk gesetzt wurden kurzfristig jedoch nur ein Teil der zur Bankenunion gehörigen Maßnahmen: Die Bankenaufsicht unter dem Dach der Europäischen Zentralbank (EZB) hat ihre Arbeit bereits im Herbst 2014 aufgenommen und überwacht seither rund 130 EU-Großbanken, deren Bilanzsumme 30 Milliarden Euro beziehungsweise 20 Prozent der Wirtschaftskraft des Heimatlandes übersteigt. Auch einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus gibt es seit 2015, also ein Regelwerk mit Vereinbarungen, wann eine insolvente Bank wie saniert oder abgewickelt wird und welche Gläubiger zuerst ausgezahlt werden.

Komplett ist dieser Mechanismus jedoch bis heute nicht, es fehlt die Letztsicherung für den Fonds. Und auch die gemeinsame Einlagensicherung steht noch aus. Zu den fehlenden »Säulen der Bankenunion« ist seit acht Jahren in den Berichten der Finanzministertreffen zu lesen, dass man sich ausgetauscht habe und es keine Ergebnisse gebe, manchmal aber auch symbolische Fortschritte. Mal verschob man das Thema um zwei, drei Sitzungen; mal wurden Detailfragen von der politischen auf die technische Ebene zurücküberwiesen. Es nutzte nichts: Wenn es darum geht, wer künftig die Zeche zahlt, wenn sich Großbanken verzockt haben, liegen die Interessen einfach zu weit auseinander.

Es ist wohl als letzter Versuch zu betrachten, das Projekt Bankenunion doch noch zu retten, wenn der Vorsitzende der Euro-Gruppe, Irlands Finanzminister Paschal Donohoe, an diesem Dienstag zu einer »dringenden Sondersitzung« des informellen Gremiums bittet. Die Bankenunion ist der einzige Tagesordnungspunkt. Durch Coronakrise und Ukraine-Krieg sind die Risiken im Finanzsektor der EU weiter angestiegen. Aber auch die Interessenunterschiede zwischen den nationalen Kapitalfraktionen, die am Verhandlungstisch vertreten werden, sind mit der zunehmenden Krisenanfälligkeit weiter gewachsen. »Bisher steckte das Ganze nur fest. Aber wenn jetzt ernsthaft darüber verhandelt wird, werden die Gegensätze womöglich so groß, dass wir das Projekt ganz beerdigen müssen«, zitierte die Frankfurter Allgemeine vergangene Woche einen EU-Diplomaten zur Bankenunion.

Was steht noch aus? Hinter dem Abwicklungsfonds steckt die zu Zeiten der großen Bankenrettungsaktionen auf Staatskosten populäre Ansage, dass »nie wieder« die Steuerzahler haften sollen, wenn ein großes Geldhaus über die Wupper geht. Deshalb sollten die Banken einen Fonds mit einem Prozent ihrer Einlagen – Stand heute rund 70 Milliarden Euro – füllen, aus dem die Kosten der Abwicklung oder Sanierung gestemmt werden. Nur reicht dieser Betrag im Ernstfall nicht mal für die Abwicklung einer einzigen mittelgroßen Investmentbank, von krisenhaften Kettenreaktionen ganz zu schweigen.

Deshalb war man sich schnell einig, dass am Ende eben doch wieder die öffentliche Hand einspringen muss. Die Idee: Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) soll als Letztsicherung für die Bankenunion fungieren und die Restkosten übernehmen, wenn der Fonds leer ist – oder auch früher, wenn es so beschlossen wird. So hat man sich verständigt, wirklich zufrieden ist jedoch niemand: Die Regierungen von Ländern mit vergleichsweise weniger risikobeladenen Finanzsektoren – allen voran die BRD – wollen nicht für Pleiten im Süden der EU mithaften; jene von Ländern mit vielen toxischen Papieren in den Bilanzen der großen Geldhäuser – allen voran Italien – wollen keine neuen Reformdiktate schlucken, die mit ESM-Geldern unweigerlich verbunden wären.

Der zweite dauerblockierte Baustein der Bankenunion ist die gemeinsame Einlagensicherung. Auch hier geht es darum, dass die »Starken« in der Euro-Zone im Ernstfall nicht für die »Schwachen« haften wollen. Die europäische Solidarität wird vor allem von jenen groß geschrieben, die davon profitieren. Jene, die es was kosten würde, fordern lieber »mehr Solidität« – auch hier ist die deutsche Regierung tonangebend. Die Idee der Kommission: Die nationalen Einlagensicherungssysteme sollen durch eine gemeinsame Rückversicherung ergänzt werden, um regional begrenzte Schocks abzufedern. Doch seither beharren die deutschen Vertreter, erst müssten Italien und Co. dafür sorgen, ihre Finanzsektoren zu stabilisieren, dann könne man über ein solches System reden.

Der Status quo lädt Spekulanten förmlich dazu ein, einzelne Euro-Länder zu attackieren, gerade wenn in der anhaltenden Dauerkrisendynamik schwächere Länder in Zahlungsnöte geraten. Denn dass die Währungsunion im Zweifelsfall ihre Kräfte bündeln würde, um Angriffe abzuwehren, daran glaubt niemand. Deshalb will Donohoe den Druck auf die Amtskollegen erhöhen, doch noch eine Einigung zu erreichen. Bis Juni sollen Kompromisse ausgelotet werden. Das wäre allerdings bei weitem nicht die erste Frist, die ergebnislos verstreicht.